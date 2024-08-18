「連保護員工都做不到」屢遭恐嚇毆打 台鐵女站務員心聲信件曝光

台鐵嘉義大林站一名女站務員7日因阻止旅客在車站內騎腳踏車，遭旅客毆打，該女站務員前後已被毆打恐嚇3次。該女站務人員今表示，從被旅客攻擊的那刻，就證明公司職安預防失效，還得獨自面對攻擊、辱罵，這些也是全台台鐵運務人員的縮影，盼交通部長及台鐵能做拿出具體方案，做員工真正的後盾。

台鐵產業工會今轉發大林站遭毆員工給交通部長李孟諺與董事長杜微的一封信，信中女站務員表示，事發至今平復心情後，有些話希望透過這封信向兩位長官反映，也希望兩位長官看到這封信之後能夠有所回應。

女站務員指出，在考入台鐵局前，從未想過一份工作需要自購密錄器、擔心今天是否又要被旅客攻擊、辱罵，甚至被地方民代施壓，也從未想過在發生這些事情之後，說要安全改革的公司，連保護員工都做不到。

女站務員表示，對她來說，從旅客攻擊她的那一刻，就證明公司所謂職安預防、車站安全措施全部失效，事後的那些協助若非產業工會協助，她甚至得獨自面對，面對已經不是第一次被攻擊、辱罵成為日常的時候，能夠安全上下班已經成為奢侈的訴求。

女站務員說，發生在她身上這些事，是全台灣台鐵運務人員的縮影，由衷盼望改制後的公司、新上任的部長，能讓這樣的事停在我這件就好，請告訴她與全台鐵路員工，交通部與公司會拿出什麼樣的方案，做員工真正的後盾？