長輩出現幻覺、看到鬼？ 醫給照護4指引：注意脫水造成的「譫妄」

正逢農曆七月，家中長輩不斷嚷嚷「看到鬼」，讓家屬及照顧者心生恐懼，尤其是當長輩對著空氣講話，心中更是一陣發毛，被認為是「中邪」。台北榮總高齡醫學中心主治醫師陳亮宇表示，可以先釐清是因為夏天脫水引發的譫妄，還是失智精神行為症狀，不要直接反駁或斥責，可能讓溝通障礙更嚴重。

譫妄是一種急性症狀，當身體缺水、感染發燒、服用新藥物，特別是精神科藥物時，特別容易引起譫妄。陳亮宇說，長輩發生譫妄的機率較高，主要原因可能是大腦老化，或是腦中風、失智症、巴金森病等腦損傷，均可能有不同程度的譫妄。

譫妄的誘因非常多，陳亮宇建議，家屬應先檢查患者本身就有的生理疾病，或是因環境照明導致日夜感覺失調錯亂。另外，老年人就算活動量很少，也容易有脫水情形，喝水不足或營養不良缺乏鉀、鈉，易產生幻覺、昏睡、意識改變等。如果感到極度口渴、顏色變深、頭暈不適，症狀超過24小時就該看醫生了。

有些長輩因為腦神經退化，視力變模糊，會將掛起來的衣物誤認為是人影，或是把鏡子中反射的影像看成是別人，直呼「房間裡有人闖進來！」陳亮宇提到，視覺系統年老退化是自然的現象，照顧者不要正面反駁，順著話題詢問看到了什麼，安撫焦慮不安，避免讓長輩情緒變得激動。

如果情況持續，應警覺是失智症前兆，視、聽幻覺是失智症的症狀之一。陳亮宇分享，患者常會述說看到已逝的親人、聽到不存在的聲音，這些都是他們腦中過去的記憶，照顧者可以試著先帶長輩出門走走、轉移話題，暫時隔離會誘發行為異常的人事物。

陳亮宇提醒，若發現長輩日常生活功能表現有異，建議立即就醫，早期診斷出失智症，可及早介入延緩病情惡化。