太魯閣號撞大石頭受損…竟是少年軌道排石釀禍 台鐵：已送少年法庭

台鐵402次太魯閣號昨天於於東里=東竹間(K94+400處)疑似撞到一顆石頭，經詳檢列車僅輔助排障器歪斜，並無其他損壞，現場停留9分鐘後續駛，經查發現是1名未成年少年在軌道上排石所為，目前已函送少年法庭。

台鐵樹林開往知本的402次太魯閣號，昨天上午9時13分從玉里站發車，9時35分行經東里到東竹間（K94+400處），疑似撞到石頭，司機員下車查看，發現車頭前方的輔助排障器因撞擊歪斜，現場停留9分鐘後，以慢速行駛，9時56分抵達富里站，增延18分鐘後恢復正常行駛而台東車站，再作詳細檢查。

台鐵今指出，本案經鐵路警察繼續深入追查，發現是1名少年在軌道上排石所為，深入追查後，已通知少年到案，該少年已承認所為，全案將函送少年法庭。

台鐵呼籲，在鐵軌上排石或放置異物屬違法行為，並危害行車安全，萬不可取。如有類似行為經查獲，將移送法辦，絕不寬縱。