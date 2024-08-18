快訊

財務糾紛釀禍…高雄私人神壇遭縱火燒死1人 消防曝2樓完好關鍵原因

太魯閣號撞大石頭受損…竟是少年軌道排石釀禍 台鐵：已送少年法庭

景氣對策信號紅燈進場 台股驚人報酬率曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

太魯閣號撞大石頭受損…竟是少年軌道排石釀禍 台鐵：已送少年法庭

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵402列次太魯閣號昨天行駛到花蓮東里到東竹間，疑似撞擊到石塊，造成輔助排障器受損。圖／台鐵提供
台鐵402列次太魯閣號昨天行駛到花蓮東里到東竹間，疑似撞擊到石塊，造成輔助排障器受損。圖／台鐵提供

台鐵402次太魯閣號昨天於於東里=東竹間(K94+400處)疑似撞到一顆石頭，經詳檢列車僅輔助排障器歪斜，並無其他損壞，現場停留9分鐘後續駛，經查發現是1名未成年少年在軌道上排石所為，目前已函送少年法庭。

台鐵樹林開往知本的402次太魯閣號，昨天上午9時13分從玉里站發車，9時35分行經東里到東竹間（K94+400處），疑似撞到石頭，司機員下車查看，發現車頭前方的輔助排障器因撞擊歪斜，現場停留9分鐘後，以慢速行駛，9時56分抵達富里站，增延18分鐘後恢復正常行駛而台東車站，再作詳細檢查。

台鐵今指出，本案經鐵路警察繼續深入追查，發現是1名少年在軌道上排石所為，深入追查後，已通知少年到案，該少年已承認所為，全案將函送少年法庭。

台鐵呼籲，在鐵軌上排石或放置異物屬違法行為，並危害行車安全，萬不可取。如有類似行為經查獲，將移送法辦，絕不寬縱。

台鐵

延伸閱讀

兌現承諾搭火車到花蓮看鐵路夠不夠安全 卓揆：很平穩還睡著了

疑撞上足球大石頭受損 太魯閣列車延誤27分鐘

地震+連日大雨 台鐵太魯閣號行經花蓮撞落石 一度停駛

影／最棒父親節禮物 滯陸4個多月釣客女兒帶100分考卷去接人

相關新聞

太魯閣號撞大石頭受損…竟是少年軌道排石釀禍 台鐵：已送少年法庭

台鐵402次太魯閣號昨天於於東里=東竹間(K94+400處)疑似撞到一顆石頭，經詳檢列車僅輔助排障器歪斜，並無其他損壞，現...

雨區擴大！9縣市發布大雨特報 恐一路下到晚上

雨區擴大，中央氣象署針對台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、宜蘭縣山區、花蓮縣、台東縣、蘭嶼綠島等9縣市發布...

M痘新病毒株容易侵犯幼童、濕疹患者？ 羅一鈞如此說明

今年全球M痘疫情緩升，但非洲區自5月起疫情明顯上升，世界衛生組織（WHO）本月14日，針對此波疫情召開緊急委員會，鑑於此...

制度有瑕疵？台鐵1055人領優退離職金 112年才考上也拿錢走人

台鐵公司今年初完成民營化，台鐵當初因應公司化推出「6+1」優退離方案，至6月底結束。台鐵統計，共1055人領優退離職金；...

還有兩熱帶擾動恐發展 吳聖宇：夏季天氣可望持續到下周末

天氣風險公司氣象部經理吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，台灣附近依然深陷季風低壓帶中，包括大陸內陸的季風低壓、台...

長輩出現幻覺、看到鬼？ 醫給照護4指引：注意脫水造成的「譫妄」

正逢農曆七月，家中長輩不斷嚷嚷「看到鬼」，讓家屬及照顧者心生恐懼，尤其是當長輩對著空氣講話，心中更是一陣發毛，被認為是「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。