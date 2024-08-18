墨西哥1地區以可樂代水 三成嬰兒6個月大開始喝…醫曝三大恐怖危機

汽水的氣體竟可以驅除體內邪靈，更是神奇療效的藥水。墨西哥奇亞帕斯州（Chiapas）居民「以可樂代水」，成為「最愛喝可樂的地方」。據當地媒體「光明新聞」（luz noticias）報導，墨西哥國家科學與技術委員會資料指出，奇亞帕斯州居民平均每年飲用821.25公升的可樂，也就是每天喝掉將近7罐330ml的可樂。

當地人如此愛喝可樂，起因於1960年代，當地原住民領袖在政府支持下，握有可樂等汽水的經銷權，宗教領袖開始使用可樂成為獻給神靈的祭品，當地人甚至相信，汽水可以驅除體內邪靈，且是具有神奇療效的藥水。但當地可樂成癮問題非常嚴重，根據資料顯示，15%的原住民幼童1、2歲就經常喝可樂，3成嬰兒才6個月大時開始喝可樂。

「如此小的嬰兒喝汽水，不僅增加蛀牙、糖尿病風險，大家不知道的是，喝下氣體還可能引起嗆咳，容易引起吸入性肺炎。」糖尿病學會常務理事、彰化基督教醫院內分泌新陳代謝科主治醫師杜思德說，從小喝含糖飲料，將攝取過多的糖，造成兒童肥胖，增加糖尿病風險，且長時間攝取含糖飲料，養成身體對糖的需求，並會改變舌頭的味覺，往後須吃更多的糖，才能滿足對甜的需求。

除汽水含有許多二氧化碳外，許多人喜歡喝氣泡水增添口感，甚至還喜歡讓幼兒嚐鮮喝喝看。杜思德說，嬰幼兒咽喉的吞嚥功能尚未發育完全，且胃的容量小，喝下汽水、氣泡水等含氣體的飲料，很容易反胃，如同嬰兒有時喝奶喝太多時，容易嗆咳，增加吸入性肺炎風險。

杜思德說，從小接觸汽水、手搖飲等含糖飲料，容易肥胖，並增加新陳代謝方面的損害，提升罹患糖尿病風險，目前各縣市積極宣導含糖飲料不可進入校園，就是要避免兒童肥胖，降低新陳代謝症候群的風險。

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