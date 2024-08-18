蘋果推無障礙主題短片《接力賽》 預告秋季4大新輔助功能將上線

蘋果於官網、官方YouTube頻道推出最新一部關於無障礙主題的影片《The Relay接力賽》，講述8位令人敬佩的運動員的故事，影片內容主角是8名身心障礙和一般運動員一起並肩作戰、同場競技的精彩過程，演出者都是來自世界各地的極具競爭力的運動員，其中一些人2028年將在洛杉磯舉行的帕運會出賽。影片也體現了與身心障礙人士和體育界的長期合作，同時看到蘋果各種產品在身心障礙人士的日常中扮演了非常重要的輔助角色。

近40年來，蘋果一直致力於在產品中融入無障礙設計，且持續與身心障礙人士社群團體深入合作。無障礙性不僅是蘋果產品的一部分，也體現在蘋果的各項服務中，透過蘋果產品內建的視力、聽力、肢體活動能力、認知能力和語音等無障礙輔助功能，身心障礙人士可以與一般人一樣流暢地使用各種科技產品。

影片中的運動員綜合使用了各個產品、無障礙功能和第三方應用程式來進行訓練、比賽和日常生活活動。運動員使用各種功能來記錄表現，如睡眠指標、每日鍛鍊目標和全天運動情況，並同步在iPad和Mac上查看和分析。影片中的運動員們使用了iPhone上的「朗讀內容」，可為盲人和低視力用戶大聲朗讀文本。「放大器」搭配「指字即讀」功能，可讓盲人和低視力用戶指向附近實物上的文字，並大聲讀出。

Apple Watch上的「輔助觸控」，則可幫助上肢不方便的用戶在不接觸螢幕的情況下使用Apple Watch。「輪椅鍛鍊」模式，則為輪椅用戶提供戶外輪椅步行速度和戶外輪椅跑步速度的鍛鍊追蹤選項。另外還有許多第三方應用程式，可以更進一步協助身心障礙人士進行專業訓練。