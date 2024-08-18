中秋節蛋黃酥製作需求暴增 鴨蛋大缺「每斤50元」創歷史新高

近期鴨蛋大缺，面對中秋節蛋黃酥的龐大需求，每斤48元漲至50元，續創歷史新高。屏東縣蛋商公會表示，在穩住產量下決議建議漲2元，提供民眾所需的蛋黃酥供應量，加上現在幾乎沒有新申請的蛋鴨場，鴨蛋價格難以壓低。

屏東縣蛋類商業同業公會理事長陳自成表示，鴨蛋價格上揚有幾個原因，一來這幾年鹹蛋、皮蛋等需求變多，二來今年端午節前後某飼料大場飼料配方出了問題，影響50-60萬隻鴨蛋的生產，加上颱風衝擊產區讓鴨蛋產量大減，因此決議每斤提高2元，每斤48元漲至50元來以價穩住產量。

林姓鴨農表示，除了市場需求和颱風因素，每隻蛋鴨平均要吃150克的飼料，和蛋雞的100-110克要來得多，而且鴨飼料的動物性蛋白質（魚粉等）比例高，加上目前國內蛋鴨平均200多萬隻，和蛋雞的3000多萬隻差距頗大，飼養成本也高，鴨蛋又是季節性成倍的爆發需求，這次在市場機制下漲價是有必要的。

有糕餅業者說，這次鴨蛋大缺，但是業者們的包材都已經準備好，媒體報導蛋黃酥漲價太兇，一來有部分業者加價搶鹹蛋黃，二來蛋黃酥一年只做一檔，大家都會搶生意，少部分不自然的價格飆漲也可能出現。