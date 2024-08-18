中秋送禮做公益 唐寶寶用綠電生產手工餅乾

中秋節將至，愈來愈多民眾選擇公益團體推出的伴手禮，以行動支持社福機構。今年唐氏症基金會以「給我抱抱」為主題，設計多款節慶限量禮盒，唐氏症基金會董事長林正俠表示，中秋節是唐寶寶一年中最忙碌、最開心的時刻，選購手工餅乾是對他們最大的支持與鼓勵。

為了讓唐氏症及身心障礙青年有穩定的工作機會，唐氏症基金會榮譽董事紀淵字協助打造「愛不囉嗦」公益品牌，2013年首家唐寶寶庇護商店從南港店開始，逐步擴展據點，希望幫助唐寶寶及心智障礙者能夠自立生活。

12年後，紀淵字結合台北市學學實驗教育機構師生，一起用創意打造中秋禮盒，以「擁抱」為發想主題，設計多款符合「減碳綠色」的中秋限量禮盒，不僅運用綠電生產手工餅乾，也用環保材質製作禮盒、提袋，減少碳排放量。

林正俠表示，今年中秋禮盒延續唐氏症基金會2024永續元年提出的「健康、友善、環保、永續」四大主軸，使用綠電生產手工餅乾，禮盒的包裝、提袋都使用環保材質，更取得森林管理委員會認證，期以為環境永續盡一分心力。

今年一共有9款中秋禮盒，主打款「暖心抱抱月餅禮盒」，內有恐龍、熊、兔子各種動物大集合擁抱，還有唐氏症基金會的吉祥物隱身其中。另一款「月光共舞綜合酥禮盒」，封面是可愛動物環抱著月光，搭配三款熱銷的蛋黃酥、芋頭流沙酥及綠豆奶酪酥，兼具節慶團聚溫暖氣氛和愛心公益。

林正俠提到，唐氏症基金會與世界接軌，響應聯合國永續發展目標（SDGs），持續以健康、友善、環保、永續落實於各個服務面向。基金會有全台第一家綠能庇護工場-愛不囉嗦承德店，目標是讓庇護商店使用7成綠電，每年減少7389.8公斤的碳排放。

他表示，「低碳淨零禮盒」採用再生紙與環保大豆油墨印刷，對森林更友善。基金會所推出的阿唐環保襪「3=2+1」禮盒，織襪是回收寶特瓶並透過環保抽紗技術製成，落實永續循環設計。另外，攜手7-ELEVEN、朱銘美術館與在地汪汪地瓜園，將超商不適合販售的醜地瓜再生成蠟筆，一起惜食守護土地。

多年來，基金會透過集結社會大眾認購中秋禮盒，把部分銷售所得送給全台各地需要被幫助的弱勢、身心障礙家庭。今年中秋送愛與7-ELEVEN合作，每份禮盒搭配醜地瓜再生成蠟筆，希望號召民眾認購唐氏症基金會中秋送愛禮盒，大眾的愛心可以改變很多事情。