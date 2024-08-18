潛水高手「棘」刻出擊 內政部：跨部會守護東沙珊瑚礁

內政部長劉世芳18日出席在高雄展覽館一樓西廳舉辦的「『東沙突棘隊』成立誓師大會」。劉世芳提到，棘冠海星入侵東沙環礁國家公園海域，為爭取珊瑚生存機會，今日召集守護珊瑚的勇士完成誓師儀式，未來將前往東沙環礁現場移除棘冠海星，目前下半年預計會再進行10個梯次清除作業，每梯次為期一週。

內政部表示，這次行動是跨部會合作，國防部、海委會、農業部支援，並借重中央研究院、台灣珊瑚礁學會、國立中山大學的專業，還有全臺潛水高手共同出擊，相信眾志成城的力量可以有效搶救東沙珊瑚，還海洋一片璀璨光景。

劉世芳表示，棘冠海星成體以珊瑚蟲為食，是生態系中的一份子，在海洋生態穩定平衡的時候並不會造成危害。然而因為氣候、污染、幼體食物增加及天敵減少等因素，造成棘冠海星族群大量增加時，即可能因大量啃食珊瑚而導致珊瑚礁生態的崩解。此時必須透過人為介入，抑制棘冠海星族群，同時持續監測海洋環境，才能有效保護珍貴的珊瑚生態。

近年來海管處持續監測東沙棘冠海星數量，今年6月，在中研院鄭明修執行長研究團隊協助下，確認其分布熱區達到每100平方公尺達到20至30隻，隨即內政部立即策劃應對，大力推動「東沙突棘隊」行動的進程。在7月10日發出徵集全臺潛水好手的訊息後，11天之內就收到436位報名，也已經在7月30日公布「東沙突棘隊」102位志工名單；另外也特別邀請NGO、中央研究院生物多樣性中心、國立中山大學東沙研究站，以及國家公園的潛水好手等計39位，共同組成141位的「東沙突棘隊」！從這個優秀的團隊中，我們可以看到臺灣擁有多元的海洋人才，以及國人守護生態的熱誠與決心。

劉世芳指出，近年來棘冠海星肆掠全球珊瑚礁，澳洲大堡礁、日本沖繩及南海周邊國家都已深受其害。而今，臺灣海域也受到威脅。雖然學界尚在釐清棘冠海星大爆發的原因，以密集的人力清除作業雖然只能治標，但卻是目前最有效的控制方式。「東沙突棘隊」特別選取棘冠海星的天敵「大法螺」作為精神象徵，也是本次活動頒授的重要信物。希望「東沙突棘隊」的每一位勇士都有如大海螺一般，能成功控制棘冠海星數量，守護海洋生態。