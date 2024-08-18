M痘新病毒株容易侵犯幼童、濕疹患者？ 羅一鈞如此說明

今年全球M痘疫情緩升，但非洲區自5月起疫情明顯上升，世界衛生組織（WHO）本月14日，針對此波疫情召開緊急委員會，鑑於此波疫情已出現跨國傳播且致死率較高，因以剛果民主共和國為爆發疫情中心，當地資源匱乏，無法進行系統性監測，決議宣告此次疫情成為「國際關注公共衛生緊急事件(PHEIC)」，呼籲各國積極監測及加強警覺等防範措施。

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒日前於臉書表示，剛果共和國發現的新M痘病毒株，傳播速度快，10%感染者死亡，威脅健康。提醒一年內曾有高風險性行為、曾罹性病、性接觸對象頻繁、免疫系統低下、年齡小於一歲、具濕疹病史，以及孕婦等為高風險族群，應多加留意。

M痘感染高風險族群是否從多重性伴侶、性交易服務者、過去曾罹患性病等族群，擴及免疫系統低下、年齡小於一歲、具濕疹病史及孕婦等一般民眾？衛福部疾管署發言人羅一鈞說，免疫系統低下、具濕疹病史等族群，為新病毒Ib型的新增危險族群對象，但目前國內M痘病毒株仍為原有的IIb亞型，為透過親密行為、性接觸傳染，新病毒株尚未進入國內，免疫力低下等民眾不須特別擔心。

疾管署統計，我國M痘疫情仍繼續升溫，自2022年6月23日將M痘列為第二類法定傳染病，截至今年8月14日累計確診399例病例，包括377例本土、22例境外移入，其中今年累計40例，含37例本土及3例境外，目前尚未有感染M痘Ib型病毒個案，但須留意境外移入個案造成國內傳染風險。

因應今年全球疫情緩升，疾管署即日起將剛果民主共和國的旅遊疫情建議等級提升至「第二級：警示(Alert)」，並將該國鄰近已有疫情、或已出現Ib型病毒國家，包括中非共和國、剛果、蒲隆地、肯亞、盧安達、烏干達等六國，提升至「第一級：注意(Watch)」。

羅一鈞說，目前已於機場電子看板、跑馬燈隨時播放M痘注意事項，並通知旅行社業者如出團至上述國家應做好防護措施，且針對所有入境旅客，若被機場發燒篩檢站篩檢出發燒，或是自行到檢疫櫃台通報相關症狀，將給予健康管理敬告單請民眾盡速就醫，所轄地方衛生局也會進行健康追蹤。

WHO統計，剛果民主共和國今年報告病例數已超過1.5萬例，537例死亡，主因是流行能快速傳播的Ib型病毒，並陸續透過人際接觸擴散至周邊國家，目前已知Ib型病毒可能主要透過性行為和家庭接觸傳播，感染者多為年輕成人和兒童。