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解決旅宿業人力問題 交通部延長新聘房務補助至9月30日

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
為解決飯店、旅宿業人力問題，交通部觀光署修正延長補助申請新聘房務及清潔人員期間。記者胡瑞玲／攝影
為解決飯店、旅宿業人力問題，交通部觀光署修正延長補助申請新聘房務及清潔人員期間。記者胡瑞玲／攝影

墾丁21年的美式餐廳「冒煙的喬」，因近年墾丁觀光人氣下滑、人力不足問題，宣布9月結束營業。交通部表示，台灣旅宿業因缺工導致房價高昂，為解決旅宿業人力問題，除觀光署補助新聘房務及清潔人員外，勞動部也開放僑外生飯店旅宿業實習及鼓勵畢業後留任。

繼肯德基14年前退出墾丁大街後，麥當勞墾丁店也在去年熄燈，另外如三商巧福、貴族世家、爭鮮、野宴、福勝亭、拿坡里等連鎖餐廳，也陸續結束在墾丁的店面。「冒煙的喬」業者坦言，疫後墾丁觀光業不見起色，加上偏鄉人力嚴重不足，很難找到員工，才會忍痛做出結束營業的決定。

交通部長李孟諺日前受訪時表示，目前業者遇到2種狀況，一種是缺工，需提高人事成本聘請房務人力，另一種是不提高人事成本，但無法把所有房間對外營業，導致台灣旅宿業有房價偏高問題。

李孟諺說，目前有一個協助飯店旅宿業，擴大增加本國勞工招募的方案，給予協助及補助，這部分已協助招募約2000至3000人，若能留才久用，還有一些獎金。

至於補助方案為何，經查觀光署今年修正發布「旅宿業穩定接待國際旅客服務量能實施要點」，目的擴大增加本國勞工招募，補助飯店、旅宿業新聘房務及清潔人員每人每月5000元，最長補助1年。

根據該要點，為加速擴大吸引國際觀光客，以觀光旅館業、旅館業及民宿經營者新增聘僱相關服務人員數計算補助金予業者，鼓勵業者改善勞動條件，以增加相關人力，穩定服務量能及品質，原要點自去年10月1日起至明年5月31日期間可申請補助。

新增聘僱的房務及清潔服務人員部分，若符合台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣及新竹市，每月薪資3萬3000元以上；其他直轄市、縣（市），每月薪資3萬1000元以上，從去年4月1日起至今年9月30日到職，且連續實際在職6個月以上，可申請補助金額每人每月5000元，最長12個月。

但考量旅宿業新聘員工不易，為維持服務品質及量能，交通部修正延長補助申請期間及新增聘僱的房務及清潔服務人員到職期間，申請期間延長至明年11月30日；新聘人員到職期間延長至今年9月30日。

李孟諺表示，除了觀光署新聘人力補助申請，勞動部也開放僑外生在飯店、旅宿業實習，並鼓勵畢業後留任，未來交通部將視缺工情況再進一步協助飯店、旅宿業。

近年墾丁觀光人氣下滑，觀光人潮逐年下降。記者胡瑞玲／攝影
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人力 墾丁 飯店

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