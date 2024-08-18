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還有兩熱帶擾動恐發展 吳聖宇：夏季天氣可望持續到下周末

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
吳聖宇說，台灣附近依然深陷季風低壓帶中，包括大陸內陸的季風低壓、台灣以東琉球附近的98W，以及東南邊更遠的另一個擾動(未編號)。擷取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專
吳聖宇說，台灣附近依然深陷季風低壓帶中，包括大陸內陸的季風低壓、台灣以東琉球附近的98W，以及東南邊更遠的另一個擾動(未編號)。擷取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專

天氣風險公司氣象部經理吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，台灣附近依然深陷季風低壓帶中，包括大陸內陸的季風低壓、台灣以東琉球附近的98W，以及東南邊更遠的另一個擾動(未編號)，都算是在這個季風低壓帶的範圍內，太平高壓主體雖然在安比颱風北上遠離後有向西伸展的趨勢，但是位置仍然有點遠，目前在台灣附近的季風低壓帶至少還是要影響到下周二(20日)左右。

吳聖宇指出，台灣東邊的98W將向北移動，有略為加強的機會，可能變成熱帶性低氣壓，但是預報資料看起來要達到颱風等級可能性不高，也不會更往台灣附近接近。東南邊那個未編號的擾動，未來也會往北發展，也有可能會變成熱帶性低氣壓，會不會來到颱風等級還要再觀察。

吳聖宇指出，今天起到下周二受低壓帶逐漸北抬影響，低壓帶南側西南季風較強部份會逐漸來到台灣附近，迎風面中部以南地區降雨增多，大概今天下半天之後就要開始注意，今晚到明後兩天有可能出現局部大雨，甚至豪雨的機會，特別是沿海平原地區，目前預報資料仍然是把降雨做在沿海一帶，內陸山區反而較少一些。

他表示，中部以北到東半部要留意白天配合熱力作用發展的熱對流降雨，熱對流發展較旺盛的地方也可能會有局部大雷雨出現。這幾天降雨較多，雲量也偏多，整體發生高溫的可能性也跟著下降，因為風向偏西南風，還是有些悶熱的感覺，濕度也比較高。

吳聖宇指出，下周三(21日)起，太平洋高壓有機會西伸到台灣附近，同時低壓帶位置向北抬，較為遠離台灣，台灣附近西南季風強度減弱，但是預報資料來看，高壓勢力並不強，台灣附近風向仍是維持偏南到西南風為主，天氣型態大致為夏季型，留意午後山區熱對流雷雨發生，還是有機會出現局部大雷雨。整體降雨減少後，溫度又會變得比較高，可能會再度有36度以上高溫出現機會。這種比較偏向夏季天氣的型態可望持續到下周末(24-25日)左右。

到了8月最後一周，吳聖宇指出，在台灣以東可能又會有較大範圍低壓帶出現，太平洋高壓持續弱勢情況預估要維持到8月底甚至9月初，雖然短時間內應該沒有颱風接近或威脅台灣機會，因高壓弱勢，天氣可能很難變得非常穩定，頂多就是偏向午後雷雨的天氣，要有強勢高壓籠罩，晴朗穩定少雨的天氣型態，一直到8月結束之前似乎機會不是很大，後續持續觀察。

大雷雨 颱風

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