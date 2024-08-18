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中南部豪大雨來了！氣象署：西南風增強今晚起到20日下最大

聯合報／ 記者胡瑞玲╱台北即時報導
氣象署指出，西南風增強今晚起到20日下最大，中南部要防豪大雨。聯合報系資料照片
氣象署指出，西南風增強今晚起到20日下最大，中南部要防豪大雨。聯合報系資料照片

中南部豪大雨要來了，中央氣象署預報員劉宇其上午指出，今晚到20日清晨下雨明顯，中部及南部及澎湖、金門、馬祖下雨時間很長，陰雨伴隨雷雨，南部有短延時豪雨，中部、離島大雨，北部及東部午後有大雨，直到21日轉多雲到晴天氣，但天氣悶熱。

氣象署指出，目前大低壓帶從南海伸到日本附近，未來一周太平洋高壓逐漸增強、西伸，使低壓帶逐漸往西退，台灣位於低壓帶邊緣；預估下周二之前水氣偏多，環境不穩定，仍有熱帶系統發展的機會，氣象署持續密切觀察。

氣象署表示，周一至周二清晨(19日至20日清晨)低壓帶持續影響且西南風偏強，中南部地區雨勢明顯，降雨時間拉長、範圍增廣，整日有局部短暫陣雨或雷雨並有大雨發生的機率，尤其南部可能有局部短延時豪雨發生，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。澎金馬地區由於環境不穩定，也容易有對流發展，造成短暫陣雨或雷雨。

周二(20日)白天起雨勢趨緩，但是水氣仍偏多，南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，並且有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，北部地區及其他山區有局部大雨發生的機率；海面上水氣仍偏多，因此澎金馬仍有短暫陣雨或雷雨。

氣象署說，周三至周六(21日至24日)水氣更為減少，高壓勢力逐漸增強，天氣漸轉穩定；各地及澎金馬大多為多雲到晴，午後中部以北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，21日、22日清晨至上午南部地區亦有零星短暫陣雨。

今晚到周二中南部要防豪大雨。圖╱氣象署提供
今晚到周二中南部要防豪大雨。圖╱氣象署提供
未來一周天氣提醒。圖╱氣象署提供
未來一周天氣提醒。圖╱氣象署提供

氣象署 豪雨 雷雨

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