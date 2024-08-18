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明取消電子票券9折！台鐵票價試算區間車擬可漲4成

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
票價已29年沒漲的台鐵，近期將啟動票價試算作業，預估9月中旬前召開董事會討論新票價案。聯合報系資料照
票價已29年沒漲的台鐵，近期將啟動票價試算作業，預估9月中旬前召開董事會討論新票價案。聯合報系資料照

票價已29年沒漲的台鐵，預估9月中旬前召開董事會討論新票價案，台鐵近期也啟動票價試算作業，傳區間車可漲4成，等於板橋到台北將從15元漲至21元，使用PASS不受影響；台鐵表示，目前還在試算中，明確方案尚未出來，數字都還會再調整。

據了解，29年未漲票價的台鐵本周將初步試算合理報酬率3%、4%、5%等3版本，傳若以可行性較高的3％來計算，基本費率可從每人每公里1.46元提高至2.05元，平均漲幅40.4%，區間車最多可漲4成，自強號等對號列車費率公式將修改，採遞遠遞減精神、縮小漲幅，調漲後票價較趨近現行票價。

若以此推算，以區間車板橋至台北為例，票價將可從15元漲至21元、基隆到台北從41元漲至58元、桃園到台北從42元漲至61元。

台鐵表示，相關票價方案還在試算中，明確方案尚未出爐，數字都還會調整，就算試算結果出爐，後續也還需要討論政府補貼金額、多少幅度反映在票價調價上，預計9月中旬前會召開董事會討論，屆時才會有確切的方案。

另外，現行持悠遊卡、一卡通等電子票證搭乘台鐵，每次搭乘票價可享9折優惠，目前每日約近45萬人次使用電子票證乘車，台鐵估每年需自行吸收3億元折扣價差；8月起改推「常客回饋」與「電子定期票」優惠，折扣約56折到9折不等，而明天起將取消電子票證9折優惠，估每年可減少1.9億元短收。

台鐵 折扣 票價

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