百億養豬基金4年計畫今年結束 下階段輔導重點看這裡

先前因應萊豬，為叩關提升國產豬肉競爭力，農委會（現農業部）編列4年期的養豬百億基金輔導轉型，今年為該計畫最後一年，近期有地方政府呼籲農業部應延續養豬百億基金規畫，好協助產業持續轉型。農業部表示，年底會繼續和行政院提報新的4年計畫，計畫重點將放在豬舍改建與汙染防治設備的改善，但尚未透露執行經費的數額。

政府針對養豬產業編列「因應貿易開放養豬產業全面轉型升級計畫」4年(2021至2024年)128.3億元的經費，「百億基金」8大工作項目包含保障豬農收益穩定產銷、豬隻死亡強制保險增加保費補助、策略性拓銷出口台灣豬、推動屠宰場現代化及肉品冷鏈升級、輔導養豬場現代化轉型升級、加強國內三章一Q豬肉產品之檢驗與查核、鼓勵業者標示並使用國產畜產品多元整合行銷養豬產業，其中以推動屠宰場現代化及肉品冷鏈升級和輔導養豬場現代化轉型升級經費為多。

農業部畜牧司副司長李宜謙表示，該計畫今年進入第4年，豬舍改建已有一定的成果，豬價波動的其中一個原因在於豬舍於改建期間沒辦法養豬，使得短時間內沒辦法增加生產量，但改建後的效益就會慢慢出現，年底會繼續和行政院提報新的4年計畫（2025-2028），計畫重點將放在豬舍改建和汙染防治設備的改善，其它項目例如冷鏈升級、豬肉產品檢驗查核等在這4年中已有相當成果，該計畫除了行政院外，也會給同國發會、審計部等審查，因為中大型計畫案照往例都會請各單位來表達意見。

農業部長陳駿季證實，確實會再提第二期的養豬產業升級計畫，但就不叫百億基金了，第一階段的百億基金是為因應萊豬進口提昇國產豬的競爭力，豬舍升級會是下階段計畫的主要目標，例如豬糞尿有效分離設備等，第一階段有一半以上的豬舍已經有許多改建，因此希望繼續推動這部分，也讓豬舍不會成為人人反彈的鄰避設施。

陳駿季表示，豬糞尿汙水在過去是經過三段式處理後放流，但三段式的處理還是會有臭味，後續會以沼液、沼渣發電的方向推動，豬舍在高床式設計下也不需要這麼多水來清潔糞便，目前正在積極設置豬糞尿的集中處理中心，例如屏東等，讓整個毛豬產區不會讓人嫌棄，今年還是有提報下階段的4年豬產業相關升級計畫，不會因為百億基金結束就停止進場輔導。