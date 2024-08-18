妻3度流產問「精子還是卵子問題」？ 丈夫醫師1答案暖哭上萬網友

ICU醫生陳志金經常在臉書粉專上分享醫院故事和生活點滴，溫暖不少網友。日前他被妻子問到女人會流產，究竟是卵子的問題還是精子的問題，他回答「卵子和精子都有可能」。怎料妻子卻坦言，自己當年流產的時候，被婦產科醫生告知是卵子的問題，因此認為是陳志金不想讓她陷入自責，而沒說實話，暖哭一票網友。

陳志金日前在臉書粉專分享與妻子的對話內容，指出日前妻子問他「會流產，是卵子的問題，還是精子的問題？」陳志金當下聽完，回應說「是妳要問？還是妳的朋友在問？卵子和精子都有可能」。於是妻子透露，「你還記得嗎？十年前，我第二次流產的時候，我當時問婦產科醫生，他說是卵子的問題。回家後，你告訴我說，是精子或卵子都有可能」。

夫妻雙方沉默一陣後，妻子再度開口詢問，「你是不想讓我難過與自責，才這麼說的吧？你現在可以老實跟我說了吧？」語音剛落，下一秒陳志金回答，「哈哈…我都忘了這件事，不過，我剛剛回答妳了」，並且給妻子一個擁抱，夫妻雙方相望而笑。陳志金有感而發表示，以後在診間，只要有任何一個失落的媽媽提出相似的問題，「我一定都會是這個答案，因為，我覺得這不只是一個醫學問題」。

事後，妻子還問陳志金記不記得自己當年第三次流產出血，在急診室裡，有位醫生一邊掃超音波，一邊對她說，「妳確定妳有懷孕嗎？根本沒看到胚胎啊」，當下氣得眼淚差點飆出來。妻子委屈的是，病歷上明明記錄著上次門診的驗孕紀錄，「你（醫生）沒看沒關係，但是這一句話真的不應該說」。

陳志金感慨，身為丈夫的他早已忘記這件事，「但是，太座她大概一輩子都會記得」。陳志金呼籲，醫師可以用來治療病人的不只是手術刀或者藥物，「還有溫暖的心和有溫度的對話」。

貼文曝光後，至今已獲得逾萬人按讚，不少粉絲表示，「我是一個長照據點的志工，隨時都在想說我要怎麼把話說得更婉轉」、「想當年我第一次懷孕， 產檢後發現胎兒已沒有心跳時，給我最無情的打擊竟然是我親自挑選的主治醫師」、「流產的原因很多，但大部分的人都會怪媽媽不小心，流產已經讓人很難過了」、「有時候婦產科醫生一句不經意的話，不曉得會讓流產的媽媽心裡有多痛，謝謝有暖心的阿金醫師」。