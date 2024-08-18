新工法曝光！加速重建 台鐵小清水溪橋改為單跨鋼桁架橋

凱米颱風侵襲台灣，引發土石流將台鐵小清水溪橋（西正線）沖毀，造成和仁=崇德間僅能以單線（東正線）雙向行車，預計年底才能完成搶修，為加速槍修期程，台鐵將原雙跨原預力混凝土I型梁的小清水溪橋橋墩，改為單跨鋼桁架橋，不僅免去製作橋墩時間，也能增加溪流通水斷面、提高梁底高度。

為加速小清水溪橋搶修期程，台鐵公司成立復原工作小組組織花蓮前進指揮部進駐現場，統籌工程事宜，將小清水溪橋列為要徑，透過緊急採購方式，發包設計、監造及工程標，增加效率，以縮短工期，達到年底通車目標。

台鐵表示，經詳細研究後，復原小組決定放棄重建已被沖毀的橋墩（原橋為雙跨），重新設計改為單跨跨越，並將原預力混凝土I型樑改為強度高重量輕的鋼桁架橋，提升韌性及安全度。

新橋體跨度40公尺，符合KS-18列車活載，各工項包含增建橋台帽梁、鋼橋製作、及橋面板施作等，將在現場及蘇澳工廠同時進行。

台鐵公司事長杜微，日前由副總經理陳宗宏、專委陳仲俊、工務處長謝曜宇及顧問公司、營造廠商陪同，進行工地視察，並參與「西小清水溪橋災後緊急復原工程」開工祈福儀式。

杜微指出，更新設計可以免去製作橋墩的時間，增加溪流通水斷面，並可將梁底抬高85公分，相關止震塊及剪力鋼棒也重新設計，符合耐震規範，足以抵擋水流力及漂流木的衝擊。