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低壓有機會增強、成颱機率曝 中南部入夜起豪大雨下到此時

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
今天入夜至下周二，中南部地區需留意有較強降雨機會，可能有局部大雨或豪雨發生。 聯合報系資料照片
今天入夜至下周二，中南部地區需留意有較強降雨機會，可能有局部大雨或豪雨發生。 聯合報系資料照片

天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天指出 ，今入夜至下周二，中南部地區要特別留意時有較強降雨機會，可能有局部大雨或豪雨發生。 下周三各地天氣好轉，趨向穩定。

林孝儒指出，今日至下周二台灣持續處於低壓帶中，為西南風環境，天氣還是不太穩定，雲量相對較多，體感悶熱，迎風面中南部容易有不定時降雨，午後配合熱力作用影響，各地亦有短暫陣雨或雷雨機會。

林孝儒指出，目前台灣東方有一低壓發展，預測未來有機會增強為熱帶性低氣壓，成颱機會較低。預測此低壓受太平洋高壓導引，先北上通過琉球群島，再進入東海，持續北上遠離台灣，對台灣沒有直接威脅。

不過，林孝儒指出，今天入夜至明後天由於西南風速將增強，迎風中南部的降雨將有增多趨勢，期間有局部大雨或至豪雨機會，需多加留意。

林孝儒說，過去勢力較弱且位置持續偏東的太平洋高壓有望於下周三起西伸增強至台灣附近，屆時，台灣附近水氣將減少，大氣穩定度提高，各地降雨機會明顯減少，天氣轉為晴時多雲，比較穩定，午後熱對流雷陣雨亦會較侷限於山區發展，

不過，林孝儒指出，屆時高溫會再度飆升，天氣炎熱。下周隨天氣逐漸好轉，氣溫將持續上升，須防範熱傷害。

豪雨 雷雨 高溫

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