聽新聞
test
0:00 / 0:00
大媽搭公車逼讓座遭拒 怒嗆「真想一巴掌搧過去」…小妹妹機智1句話回應網友讚爆
公共交通工具上讓座問題常掀爭議。有台灣網友於社交平台分享，日前乘搭公車（巴士）時，有「阿姨」要求「小妹妹」讓座被拒絕，憤怒恐嚇「對於妳這樣的年輕人，我真想一巴掌搧過去」，唯「小妹妹」機智1句即時「KO」對方收聲，「公車上，瞬間安靜了許多」。
事件引來網友熱議，大讚「小妹妹」做得好，「妹妹好棒」、「小妹妹一定有看周星馳電影」、「妹妹有夠帥」。亦有網友批評「阿姨」離譜，「不要老是要人家讓座給你，這個世間沒有人欠妳，憑什麼要搧人家巴掌」。
該台灣網友於社交平台Threads發文，指日前下班高峰時間乘搭公車時，有「阿姨」要求「小妹妹」讓座，卻被「小妹妹」拒絕，「阿姨」於是老羞成怒恐嚇「對於妳這樣的年輕人，我真想一巴掌搧過去」。
面對「阿姨」兇惡言辭，「小妹妹」未有退縮，「淡定」地回應「阿姨，人都是相互的，在你想搧我一巴掌的時候，我又何嘗不是想一腳踹死你呢？」，令「阿姨」即時收聲。原PO形容，「公車上，瞬間安靜了許多……」。
事件引來網友熱議，大讚「小妹妹」做得好，「妹妹好棒」、「好叻呀」、「小妹妹一定有看周星馳電影」、「妹妹有夠帥」、「我可能會當場替小妹妹拍拍手」、「最怕空氣突然安靜」。
亦有網友批評「阿姨」離譜，「不要老是要人家讓座給你，這個世間沒有人欠妳，憑什麼要搧人家巴掌」、「我會走過去叫那妹妹起來給我坐，我想看看那阿姨怎麼賞我巴掌」、「那阿姨已經70歲了嗎？要他人尊重你之前，要先尊重他人」。另有網友分享類似事件，「我看過有一個孕婦叫一個男生讓座，結果男生說：是我讓你懷孕的嗎？為什麼我要讓座？」。
延伸閱讀：
逼後生仔讓關愛座不果 八旬翁怒斥「豬狗不如」被捕 咁判刑爽了
遭孕婦逼令讓座 男學生1句反嗆超絕！ 結局獲網民激讚：學起來
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言