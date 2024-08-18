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大媽搭公車逼讓座遭拒 怒嗆「真想一巴掌搧過去」…小妹妹機智1句話回應網友讚爆

香港01／ 撰文：布萊恩
公車博愛座示意圖。聯合報系記者周湘芸／攝影
公車博愛座示意圖。聯合報系記者周湘芸／攝影

公共交通工具上讓座問題常掀爭議。有台灣網友於社交平台分享，日前乘搭公車（巴士）時，有「阿姨」要求「小妹妹」讓座被拒絕，憤怒恐嚇「對於妳這樣的年輕人，我真想一巴掌搧過去」，唯「小妹妹」機智1句即時「KO」對方收聲，「公車上，瞬間安靜了許多」。

事件引來網友熱議，大讚「小妹妹」做得好，「妹妹好棒」、「小妹妹一定有看周星馳電影」、「妹妹有夠帥」。亦有網友批評「阿姨」離譜，「不要老是要人家讓座給你，這個世間沒有人欠妳，憑什麼要搧人家巴掌」。

該台灣網友於社交平台Threads發文，指日前下班高峰時間乘搭公車時，有「阿姨」要求「小妹妹」讓座，卻被「小妹妹」拒絕，「阿姨」於是老羞成怒恐嚇「對於妳這樣的年輕人，我真想一巴掌搧過去」。

面對「阿姨」兇惡言辭，「小妹妹」未有退縮，「淡定」地回應「阿姨，人都是相互的，在你想搧我一巴掌的時候，我又何嘗不是想一腳踹死你呢？」，令「阿姨」即時收聲。原PO形容，「公車上，瞬間安靜了許多……」。

事件引來網友熱議，大讚「小妹妹」做得好，「妹妹好棒」、「好叻呀」、「小妹妹一定有看周星馳電影」、「妹妹有夠帥」、「我可能會當場替小妹妹拍拍手」、「最怕空氣突然安靜」。

亦有網友批評「阿姨」離譜，「不要老是要人家讓座給你，這個世間沒有人欠妳，憑什麼要搧人家巴掌」、「我會走過去叫那妹妹起來給我坐，我想看看那阿姨怎麼賞我巴掌」、「那阿姨已經70歲了嗎？要他人尊重你之前，要先尊重他人」。另有網友分享類似事件，「我看過有一個孕婦叫一個男生讓座，結果男生說：是我讓你懷孕的嗎？為什麼我要讓座？」。

延伸閱讀：

逼後生仔讓關愛座不果　八旬翁怒斥「豬狗不如」被捕　咁判刑爽了

遭孕婦逼令讓座　男學生1句反嗆超絕！　結局獲網民激讚：學起來

文章授權轉載自《香港01》

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