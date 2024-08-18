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明後西南季風通過續防大雷雨 吳德榮：這天起盛夏再臨
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今日台灣在「大低壓環流」邊緣，盛行西南風挾水氣，大氣很不穩定；清晨起西南風與「陸風」輻合，中南部有局部陣雨或雷雨的機率，午後強對流發展、範圍擴大，有大雷雨發生，應慎防「劇烈天氣」(雷擊、強風及瞬間大雨)。
吳德榮指出，今日各地區氣溫為：北部24至34度、中部24至32度、南部24至32度、東部24至35度。
最新模式模擬顯示，吳德榮說，明日、周二(19、20日)「大低壓環流」已解消，但「西南季風」通過台灣，因地形抬升，仍有局部大雷雨發生的機率，應續防「劇烈天氣」(雷擊、強風及瞬間大雨)。
吳德榮指出，周三至周六(21至24日)「太平洋高壓」增強，各地晴朗炎熱，盛夏再臨，需防曬、防中暑；近山區午後局部短暫陣雨的機率逐日降低。
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