明後西南季風通過續防大雷雨 吳德榮：這天起盛夏再臨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今日台灣在「大低壓環流」邊緣，盛行西南風挾水氣，大氣很不穩定；清晨起西南風與「陸風」輻合，中南部有局部陣雨或雷雨的機率，午後強對流發展、範圍擴大，有大雷雨發生，應慎防「劇烈天氣」(雷擊、強風及瞬間大雨)。

吳德榮指出，今日各地區氣溫為：北部24至34度、中部24至32度、南部24至32度、東部24至35度。

最新模式模擬顯示，吳德榮說，明日、周二(19、20日)「大低壓環流」已解消，但「西南季風」通過台灣，因地形抬升，仍有局部大雷雨發生的機率，應續防「劇烈天氣」(雷擊、強風及瞬間大雨)。