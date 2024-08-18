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閣揆坐火車到花蓮 盼有平安回家的路

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
行政院長卓榮泰（左3）搭火車到花蓮，參加馬太鞍部落豐年祭，與族人互動熱絡。記者王燕華／攝影
行政院長卓榮泰（左3）搭火車到花蓮，參加馬太鞍部落豐年祭，與族人互動熱絡。記者王燕華／攝影

行政院長卓榮泰昨搭火車花蓮參加部落豐年祭，雖然乘車時，花蓮南區發生太魯閣號列車撞石頭延誤事故，但北區行車未受影響。

卓榮泰昨說，一直牢記要坐火車到花蓮的承諾，終於能夠實踐約定，「這條平安回家的路，我們一起走」。

卓榮泰自520上任以來，每個月都到花蓮一次，視察震後重建，但6月22日到花蓮的前一天，台鐵北迴線發生新自強號撞擊土石流脫軌意外，造成9人受傷，卓為此致歉，承諾下一趟要親搭火車確認安全，不料卓揆上月下旬的花蓮行前，又遇到凱米颱風，造成鐵公路雙雙中斷。

直到昨天才能兌現諾言，但卓揆搭火車時，台鐵一列樹林往知本的402列次太魯閣號，上午9時35分行經花蓮富里鄉東里到東竹間，疑似撞擊到石塊，造成輔助排障器歪斜，列車因此延誤27分鐘。

卓揆與原民會主委曾智勇Ljaucu·Zingrur等人參加花蓮光復鄉馬太鞍、太巴塱部落豐年祭，卓榮泰還下台進行階級巡禮，有同年齡的族人熱情邀卓揆「加入階級、要先繳會費」，卓揆也作勢打開情人袋掏錢，互動熱絡。

另外，花蓮南區因板塊擠壓「會長高」的玉富自行車道極富特色，因918地震受損封閉近2年，縱管處昨說，協助玉里鎮公所爭取經費並施工，近日將完成，下周先開放到樂合防汛道路，明年底全段開放。

凱米颱風 卓榮泰 太魯閣 火車 花蓮 豐年祭

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