聽新聞
test
0:00 / 0:00
閣揆坐火車到花蓮 盼有平安回家的路
行政院長卓榮泰昨搭火車到花蓮參加部落豐年祭，雖然乘車時，花蓮南區發生太魯閣號列車撞石頭延誤事故，但北區行車未受影響。
卓榮泰昨說，一直牢記要坐火車到花蓮的承諾，終於能夠實踐約定，「這條平安回家的路，我們一起走」。
卓榮泰自520上任以來，每個月都到花蓮一次，視察震後重建，但6月22日到花蓮的前一天，台鐵北迴線發生新自強號撞擊土石流脫軌意外，造成9人受傷，卓為此致歉，承諾下一趟要親搭火車確認安全，不料卓揆上月下旬的花蓮行前，又遇到凱米颱風，造成鐵公路雙雙中斷。
直到昨天才能兌現諾言，但卓揆搭火車時，台鐵一列樹林往知本的402列次太魯閣號，上午9時35分行經花蓮富里鄉東里到東竹間，疑似撞擊到石塊，造成輔助排障器歪斜，列車因此延誤27分鐘。
卓揆與原民會主委曾智勇Ljaucu·Zingrur等人參加花蓮光復鄉馬太鞍、太巴塱部落豐年祭，卓榮泰還下台進行階級巡禮，有同年齡的族人熱情邀卓揆「加入階級、要先繳會費」，卓揆也作勢打開情人袋掏錢，互動熱絡。
另外，花蓮南區因板塊擠壓「會長高」的玉富自行車道極富特色，因918地震受損封閉近2年，縱管處昨說，協助玉里鎮公所爭取經費並施工，近日將完成，下周先開放到樂合防汛道路，明年底全段開放。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言