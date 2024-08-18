觀光人次逆差／學者：分眾規畫 導入新產品

台灣觀光入出境旅次、消費逆差擴大，但交通部觀光署推入境觀光的做法卻遭旅遊業者詬病，認為幫助根本不大。學者認為，觀光署除了ＫＰＩ要調整外，也應依不同市場來做統計分析，分眾規畫國際行銷內容，而不是一視同仁地都給入境補貼，導入新產品的思維和補貼政策雙管齊下，才真的有辦法吸客。

高餐大觀光研究所劉喜臨表示，檢視台灣觀光的ＫＰＩ應該要有四個面向，第一個是人次，這也是目前觀光署對外界說明觀光政策時，立下的主要評鑑標的，但人次是一個數字，並不能代表推動入境觀光政策全部成效。

第二個ＫＰＩ則是觀光客每人每日在台的消費。劉喜臨說，這個才是觀光署要特別重視的，檢視觀光客在台消費的消長細項，才能看到問題所在；第三個ＫＰＩ則是滿意度，對於設施設備、景區環境、飯店品質等的滿意度好不好。第四個ＫＰＩ則是重遊率，最直接地告訴政府，「台灣」這個品牌在國際觀光市場上到底被不被埋單。

台灣入境旅遊協會創會理事長王全玉則說，政府喊「觀光立國」喊得震天價響，但現實面就是卡在行政、行銷。推入境觀光需要政府各單位跨部門協調，觀光署縱使升格，卻依舊權限不足，農業部、文化部、內政部各單位自己做自己的，行政面根本沒有打通。

王認為，觀光署不應一直講有幾百萬人次入境，而該說就算只有七百萬人次入境，但來的客人卻是怎樣的狀況，品牌定位也要明確，不是一直向國外行銷夜市，卻又要求入境業者做高端市場。