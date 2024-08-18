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觀光入出境人次逆差 逾2倍創新高

聯合報／ 記者甘芝萁／台北報導
近12年台灣入出境人數表 製表／邱瓊玉
近12年台灣入出境人數表 製表／邱瓊玉

去年是疫情解封後第一年，但台灣邊境開放腳步慢，來台旅客數僅六四八萬人次，入出境旅客逆差達一點八倍。今年又因日幣走跌、兩岸關係不佳，日客、陸客都減少，截至五月，來台旅客僅三二四萬人次，入出境旅客數，兩者逆差已超過兩倍，創歷史新高。

對此，有專做日本觀光市場的業者認為，認為國人瘋出國的程度未止歇，入境與出境的逆差將會更嚴重；也有旅遊業者批評，我國的觀光政策行政、行銷章法持續混亂，「台灣的入境觀光前景看淡。」

疫情讓邊境封鎖關了快三年，去年是疫後第一個統計年度，高達一一七九萬人次出國，但僅六四八萬人次來台，觀光人次逆差高達一點八倍，旅遊消費逆差更高達四四三六億元，相較於疫情前的二○一九年，當時逆差三七一九億元，去年整整多出七一七億元，創歷史新高。

觀光人次逆差的現象，到今年依舊沒有止歇，甚至更為加劇。根據桃園機場公司統計，疫後航班已恢復疫情前約九成，但旅運人次卻早已恢復到疫情前狀態，今年清明連假期間，桃機單日旅運量就高達十四萬四二一七人，是疫情後的新高點，顯見班機載客率高。

然而根據觀光署統計，今年一到五月入境旅客數僅三二四萬次，出境旅客數則高達六七○萬人次，入出境人次逆差已突破兩倍，和往年同期比較，已創歷史新高。

有旅遊業者表示，去年是疫後邊境開放的第一個完整年度，上半年國人面對出國還在觀望，出國旅次逐步回溫，下半年的暑假、中秋，以及年底等旅遊旺季，出國旅次更是傾巢而出，今年出國熱潮持續，顯然國人瘋出國的熱度未降溫。

不過該名旅遊業者也說，過往入境旅客中最大宗的陸客，因政治因素無法來台觀光外，另一大市場日本，也因經濟因素目前攬客不易，「台灣的入境觀光前景看淡」。

他認為，疫後的觀光市場已經改變了，觀光從業人員的人力短缺問題日益嚴重，台灣的入境旅遊推廣應多往高附加價值、深度和高端旅遊發展，中低價位的旅遊則多放給網路行銷。

桃園機場 桃機 疫情 航班 邊境開放

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