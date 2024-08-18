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觀光人次逆差／觀光署：精進景點 提高重遊率

聯合報／ 記者甘芝萁邱瓊玉／台北報導

對於入出境人次逆差持續擴大，交通部觀光署表示，旅遊市場容易受天候、政經等大環境影響而呈現波動，包括四月花蓮地震、五月中國大陸軍演等，都影響國際旅客來台意願。不過來台旅客近五年再訪比率約五成二，已較疫情前、二○一九年的四成二來得高，後續也會持續掌握不同目標市場旅客偏好、人次或消費動向變化，精進景點設施，進而提高重遊率。

觀光署表示，入出境市場是不同的因素及組成，不宜逕為比較，且觀光人次逆差並非僅台灣才有，南韓目前也同樣面臨出境多於入境人次的情形。

據觀光署調查，來台旅客近五年再訪比率約五成二，其中又以港澳、馬來西亞、新加坡比率較高，超過九成九的受訪旅客有再度訪台的意願，同時表示會推薦親友來台灣旅遊，在台旅遊體驗滿意度達九成七。

觀光署強調，旅次人次是努力方向，重視旅遊友善及好評也很重要，預計在明年底前，打造六個國家智慧景區，並持續針對觀光新品牌及擴大行銷、引客、組織布局等。目前除鎖定日韓、港星馬、泰菲越、歐美等目標市場外，亦積極開拓雙印（印度、印尼）及中東等潛力市場，期待觀光產業一起努力。

觀光署 馬來西亞

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