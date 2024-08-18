寄養家庭老化 兒少安置更艱難

三月中旬爆發的兒盟轉介保母虐死童案，讓兒少家外安置受到關注，儘管衛福部近年力推家外安置去機構化，但隨著寄養爸媽老化，又受限不婚不生社會氛圍等多項因素影響，新血召募不易，其他如親屬安置、團體家庭又各有局限，使國內寄養家庭難以大幅成長，安置問題恐愈來愈嚴峻。

據衛福部去年中統計，兒少家外安置仍以機構為主，占百分之五十點三二，其次為寄養家庭百分之卅四點七一，親屬安置僅百分之五點六一，由生輔員為照顧者的四人團體家庭占比僅百分之二點四四，顯示家庭式安置以寄養家庭為主力。

家扶基金會承接全台近八成的寄養家庭服務，家扶社工處長陳乘斌說，台灣親屬安置率極低，除安置費不足，也因華人親屬關係易衍生界線議題，再者恐因家庭支持系統本就偏弱，親屬力有未殆；提供特殊照顧需求的兒少團家，則有法律定位不明、人力成本過高等問題。

近年寄養家庭最大挑戰是開發生力軍，家扶寄養家庭中，五十五歲以上爸爸占近六成六、媽媽占五成七，服務年資十年以上占四成六。陳乘斌分析，時代氛圍、家庭結構改變、中壯年飽受生活擠壓，不敢生養孩子，哪有心力照顧寄養童？

除寄養家庭老化，居住空間也是一大難關，不少人想擔任寄養家庭卻因居家環境不符規定作罷。陳乘斌建議，政府應釋出社宅空間，優先讓寄養家庭、團體家庭入住，也能就近提供寄養家庭支持性服務，針對特殊孩子提供在宅育兒、早療等。

宣布年底前終止全台寄養家庭服務的台灣世界展望會表示，社工人力不足、寄養家庭愈來愈難召募，且當代多數寄養童為特殊兒少，照顧更困難，建議應走向機構式或團家的照顧模式。

衛福部社家署副署長周道君表示，各種家外安置資源都不會偏廢，現已放寬補貼家屬安置費用資格，減輕旁系親屬經濟負擔，團體家庭近年也快速增長，預計明年將逾五十處，同時研議修法，讓團家有明確法源依據，寄養家庭則將持續召募，並針對不同照顧難度提高照顧補貼。