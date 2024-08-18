熬過磨合期 寄養童每天黏著她

卅九歲的芷婷是傳承擔任寄養家庭使命的「第二代」。去年加入寄養家庭行列，先生嘉君與兩個兒子都大力支持。不過，即便自己有從旁協助媽媽照顧寄養童的經驗，換成自己時才發現辛苦大不同，去年初來家裡的小寶，有腦傷、發展遲緩，頻繁進出醫院，半夜常做噩夢啼哭，自己兩個兒子睡不飽白天打瞌睡，讓芷婷一度陷入低潮。

「前半年的磨合期很難熬」芷婷說，除全家作息大亂，小兒子更曾對小寶大吼「這不是你媽媽」。芷婷笑說，原本自認不算新手，但初期小寶的身心狀況不穩，情緒高張力讓她吃不消，也影響到家人。

來了一年多的小寶，跟哥哥相處愈來愈來融洽，語言能力大有進展，不再做噩夢，最愛窩在芷婷懷中撒嬌、童言童語說不停，一家五口去年還一起鐵路環島旅行，留下珍貴回憶。

芷婷說，看著小寶愈來愈好，全家也願意付出更多的愛與努力，「堅信這是一條值得走的路」。寄養爸爸嘉君說，小寶帶來許多祝福，也讓家裡有了很大的改變。

服務近廿年的資深寄養媽媽黛玲，在自己兒子的眼中，是一位嚴厲的虎媽，但開始照顧寄養童後，變成會向孩子道歉、充滿愛的媽媽。照顧的第一對安置兄妹檔，一待就是六、七年，至今都保持聯繫，已在工作的妹妹逢年過節會回家裡住，對黛玲而言，就像多了女兒。如今黛玲已六十四歲，仍然對照顧寄養童充滿動力與熱情，「體力還行就會繼續帶，就怕家扶不要我而已」。