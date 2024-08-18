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另類家外安置…新北社宅創「類家庭」 組隊一起顧

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導

新北市政府於七年前試辦家外安置新模式的「類家庭」，讓主要照顧者跟安置兒少住進社宅，由四到八人組隊，分為主要照顧者、支援照顧者、家庭協辦者三種角色，集眾人之力一起照顧孩子。承辦召募、訓練團體之一的基督教芥菜種會安置處副處長陳黛羚說，類家庭其實就是升級版的寄養家庭，這裡就是安置童的家，照顧者只是入住者。

新北市目前有廿多戶類家庭，位在三重、林口等區，基督教芥菜種會承辦其中十五戶。陳黛羚說，類家庭由政府提供房子，照顧者免付租金，不用添購家電，除屋型、環境可控性高，更重要的概念是「這是政府為孩子準備的家」，以安置童為主體，當照顧者無法繼續照顧就得搬離，減少安置童寄人籬下的不安全感。

第二個翻轉則是打破單一照顧模式，由主要照顧者、支援照顧者、家庭協辦者組隊，一開始就共同接受職前訓練，早療等資源也可就近集中安排，形成類家庭聚落，隨時隨地不漏接，主要照顧者也能獲得喘息。

陳黛羚說，有不少主要照顧者邀親朋好友一起擔任支援照顧者、協辦者，也有來受訓後才認識組隊，主要照顧者也不限定夫妻，也可以是手足、朋友（屏除情侶）。

陳黛羚說，類家庭試辦至今，無法大幅度增長，主因是其他縣市政府社宅有限。芥菜種會今年將類家庭觸角延伸至屏東縣，但屏東沒有社宅，只好在民間社區找，目前已有一戶類家庭，「政府想做，才會想辦法找空間推動」。

寄養家庭 社宅

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