肝基會30歲 籲積極防治脂肪肝

肝癌曾是台灣國病，肝病學術基金會（肝基會）昨舉辦卅周年慶，肝基會總執行長楊培銘說，肝癌初期無症狀，亟需篩檢才能防治，肝基會多年來進行九百餘場篩檢，促成台灣Ｂ、Ｃ肝篩檢政策；台灣將在二○二五年達成Ｃ肝清除目標，Ｂ肝還需努力，近年「新興肝病」脂肪肝也須積極防範。

楊培銘指出，台灣肝癌患者的發生率與Ｂ肝、Ｃ肝有高度關係，隨近年Ｂ、Ｃ肝藥物給付，讓肝癌發生率下降，但每年仍有七千餘人死於肝癌，逾五千人死於肝硬化，目前透過篩檢用藥，國內Ｃ肝清除並無疑慮，肝癌防治下一步目標是防治Ｂ肝。

黃姓肝癌病友說，大學時期捐血才發現Ｂ肝帶原，家中七位手足都因母嬰垂直感染得到Ｂ肝，其中兩人皆在五十多歲因肝癌離世。疾管署副署長羅一鈞表示，母嬰垂直感染是Ｂ肝傳染的重要途徑，已提高孕婦篩檢量，母嬰垂直感染率近年已大幅下降。

台大醫院教授陳慧玲指出，Ｂ肝帶原孕婦，若病毒量大於一百萬ＩＵ／ｍＬ，健保可給付第三孕期時給予抗病毒藥物，但多數孕婦並不曉得此資訊，需加強宣導。

除病毒性肝炎，「新興肝病」脂肪肝防治也須受重視。台大醫院小兒肝膽腸胃科主治醫師張凱琪說，台大兒童減重門診中，約百分之七十四的患者有脂肪肝，其中四成二孩子肝臟發炎，別再以為小時候胖不是胖，肝臟長時間發炎將演變為慢性發炎，未來出現肝病的機率大增。

楊培銘說，不論酒精性、非酒精性脂肪肝，均會演變為肝癌、纖維化、肝癌三部曲，鼓勵四十歲以上民眾每年自費腹部超音波檢查。

肝基會董事長許金川表示，消滅肝病不分國界，盼國內外好朋友攜手，早日達成消滅肝病里程碑。