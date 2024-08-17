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兒童脂肪肝恐致糖尿病 台大醫：可注意孩子頸部這方位
台灣將在2025年清除C肝，隨病毒性肝炎銷聲匿跡，脂肪肝成為新興肝病，威脅國人健康，且不僅成人，連小孩也會有脂肪肝問題。台大醫院小兒肝膽腸胃科主治醫師張凱琪表示，許多家長以為小孩肥胖沒關係，隨身高成長就會變瘦，但肝臟長時間承受負荷，恐已慢性發炎，且兒童脂肪肝患者，成人後合併高血糖、高血壓、高血脂，以及第二型糖尿病風險，較一般孩童高出許多。
兒童肝膽基金會今舉辦24周年慶祝記者會。張凱琪說，臨床上遇到不少孩童因長不高、體態過胖至內分泌科就診尋求協助，後來發現長不高的根本原因是過重、肥胖，壓抑兒童成長；轉診至兒童胃腸科後，發現其中不少兒童合併空腹血糖高、脂肪肝等問題，導致肝功能起伏不定，若不進一步篩檢，家長恐誤以為小孩「只是肉肉的」，日後成長、抽高就沒事。
「小時候的胖也是胖」張凱琪表示，脂肪肝兒童肝臟長時間承受負荷，肝臟已經長期發炎，因沒有症狀而病識感較低，必須經過肝臟超音波、抽血檢驗才知道肝臟負荷已經過重，且脂肪肝病人合併三高、第二型糖尿病風險，比一般兒童更高。
除以身高、體重判斷外，張凱琪建議，家長也可看孩子的「脖子」，來判斷是否有異常，若脖子後方出現洗不掉的黑色素沉積，就有可能是「黑棘皮症」，是早期糖尿病胰島素阻抗的前兆，孩子胰島素已經變得不敏感、分泌不正常，若放任不管，恐會演變成第二型糖尿病，必須藉由飲食習慣調整等方式，讓孩子瘦下來。
台大醫院2017年起開辦「健康活力門診」，張凱琪表示，取名原因是不希望以減重作為標籤，該門診收治病患從幼稚園至高中都有，截至目前已有150位兒童加入，由醫療人員為其建立健康、多運動的觀念，可以「充滿活力的瘦下來」，除醫療團隊外，家長的陪伴、協助，也可為孩童減重帶來正向幫助。
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