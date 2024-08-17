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雨炸全台還沒完！下周適逢年度大潮、南部慎防積淹水 這天雨勢才趨緩

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雨炸全台還沒完！下周適逢年度大潮、南部慎防積淹水 這天雨勢才趨緩

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
明起至下周二中南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，尤其南部地區可能有局部大雨機率，其他地區午後也有短暫雷陣雨，中部以北及各地山區有局部大雨機會。本報資料照片
明起至下周二中南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，尤其南部地區可能有局部大雨機率，其他地區午後也有短暫雷陣雨，中部以北及各地山區有局部大雨機會。本報資料照片

中央氣象署指出，明起至下周二中南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，尤其南部地區可能有局部大雨機率，其他地區午後也有短暫雷陣雨，中部以北及各地山區有局部大雨機會，另外，下周一至周五適逢年度大潮，南部地區要留意積淹水情形，預計雨勢要到下周三太平洋高壓增強才會趨緩。

氣象署預報員陳姵安表示，明天仍受低壓帶影響，西南風增強，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，尤其南部地區可能有局部大雨機率，其他地區午後也有短暫雷陣雨，中部以北及各地山區有局部大雨機會。明天晚間起到下周二清晨南部地區要留意短延時豪雨，清晨至上午北部地區也可能有零星降雨。

陳姵安指出，下周二白天起，南部地區雖仍有局部短暫陣雨，但雨勢已有趨緩，其他地區午後也有局部短暫雷陣雨，尤其北部地區及其他山區有局部大雨機率。

她表示，下周三至周六太平洋高壓增強，天氣穩定，各地多雲到晴，午後中部以北、東北部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，周三、周四清晨至上午南部還是有零星降雨。另外，下周一至周五適逢年度大潮，加上周一、周二南部地區有短延時豪雨，可能有積淹水情形。

溫度方面，陳姵安表示，低壓帶影響期間南部降雨較多，下周一前南部高溫約28至29度、中部以北約29至32度、東半部為背風側約32至33度。下周二起各地高溫回升為32至34度，周三以後高溫明顯，各地約33至35度。

另外，她表示，目前太平洋上有利於熱帶系統發展，下周四、周五將再觀察發展情形。

氣象署 淹水 豪雨 雷雨 高溫

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