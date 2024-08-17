B肝高危母嬰垂直感染率下降 台大醫：仍有家長不敢用藥

母嬰垂直感染是B肝主要傳播方式之一。疾管署副署長羅一鈞表示，世界衛生組織母嬰垂直感染防治指標為傳染率≦2%，台灣已經達標，母嬰垂直傳染率為1.2%，不過，高風險的E抗原陽性孕婦感染率雖下降，仍有4.39%。台大醫院教學部主任陳慧玲說，母嬰傳染可藉第3孕期投以抗病毒藥物降低感染風險，但部分孕婦至今仍不了解訊息。

「台灣B肝防治起步早，1984年開始推動B肝高風險族群接種疫苗，1986年啟動全面接種，即將邁入40周年。」羅一鈞表示，針對高風險的E抗原陽性孕婦，衛福部推動降低母嬰垂直感染策略，對孕婦積極篩檢、治療，對新生兒給予免疫球蛋白注射、後續追蹤，感染率已從2017年的8.3%，降至4.39%，減少約一半，「希望B肝在母嬰感染方面盡早歸零。」

陳慧玲表示，台灣在2018年開始，孕婦於第三孕期時，若經產前檢測，發現B肝病毒量大於100萬IU／mL時，可使用健保給付的抗病毒藥物，新生兒接種B肝免疫球蛋白與疫苗，也可防止約90至95%B肝母嬰垂直感染；世界衛生組織目標是B肝高病毒量孕婦，9成接受抗病毒藥物治療，目前台灣療程、給付俱在，希望孕婦多加利用。

台大醫院小兒肝膽腸胃科主治醫師張凱琪說，臨床上有些母親擔心生產後，抗病毒藥物經哺乳影響新生兒，而不敢服用抗病毒藥物，對此，歐洲、美國醫學會均訂出指引，孕婦若擔心生育後的哺乳安全，可於生產後停藥7天再行哺育母乳，母嬰垂直感染預防關鍵是在第三孕期用藥，生產當下病毒量控制很低，垂直感染機率就會下降，故產後停藥不會影響防治效果。

另，因針筒、橡皮封蓋、外盒有殘膠，疾管署日前驗收17萬劑A肝疫苗未過，影響後續疫苗供應。羅一鈞表示，昨天已驗收15萬劑兒童A肝疫苗，經檢查沒有瑕疵，下周起會向各縣市政府了解疫苗需求，預計8月底開始恢復正常供貨，讓兒童可以接種2劑A肝疫苗。