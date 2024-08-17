東京爆24年來首例痢疾食物中毒 感染科醫師：可能和1物質有關

日本東京都港區「TOMBOY赤坂店」發生5名顧客感染細菌性痢疾事件，是東京自2000年以來首例，感染科醫師指出，這可能和水汙染相關，不過近年較少見，患者可能出現腹痛、腹瀉，甚至血便、痙攣等症狀，約20年前曾在台中出現過，化糞池管路裂開滲到洗手台，導致小朋友出現水源性桿菌痢疾群聚事件。

讀賣新聞報導，7月31日至8月1日期間，有5名患者到TOMBOY赤坂店用餐後，出現腹痛並腹瀉等症狀，經調查在其中2人檢體中，驗出志賀氏桿菌（痢疾桿菌），其中1人短暫住院，但目前所有人都在康復中，是2000年以來東京首次出現痢疾食物中毒，也是2018年以來日本全國首例，該店自本月16日起停業7天。

中國醫藥大學感染管制中心副院長黃高彬指出，痢疾桿菌現在在台灣已不容易看到，過去多因為水汙染所引發，日本這次的事件也可能和水汙染相關，主要症狀包含腹瀉、腹痛、血便和嘔吐等，出現症狀要盡快就醫、確認病原，如免疫缺陷、老人、小孩等族群，感染症狀會比較嚴重，須特別留意。

痢疾桿菌潛伏期短，發病時間短則數小時，長則2至3天，除腸胃系統，也可能影響中樞神經，最典型症狀包含嚴重腹瀉，有時甚至會影響到中樞神經，導致出現抽筋症狀，黃高彬說，除痢疾桿菌外，感染沙門氏菌也可能導致血便，主要差別在於，後者可能有明顯魚腥味，不過仍需進一步就醫化驗。

黃高彬表示，夏季是痢疾桿菌好發時節，約20年前，台中曾發生國小化糞池管路破裂，汙染到洗手台，導致很多小朋友感染，主要因為當時天氣炎熱，學童洗手、洗臉後，捧水放入口中感染；民眾如前往相對落後地區，盡可能選擇飲用瓶裝水，如看到髒亂或人畜共通環境，也要特別警覺。

高雄榮民總醫院副院長、感染科醫師陳垚生說，這屬於法定傳染病，如發現個案要通報，症狀解除後才能解除隔離，過去這種案例多半發生在，民眾從東南亞等地旅遊回來，先前曾有過，整個旅遊團感染後返台，如前往偏遠地區，飲食和飲用水都要特別謹慎並煮沸。

衛福部食藥署指出，111年食品中毒案件病因物質統計，細菌性病因物質，腸炎弧菌有14件、沙門氏桿菌11件、病原性大腸桿菌6件、金黃色葡萄球菌20件、仙人掌桿菌14件；天然毒的組織胺4件；病毒病因物質，諾羅病毒有137件、輪狀病毒2件。