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37歲「亞洲王子」張根碩罹甲狀腺癌 醫師：靠「自摸」這部位揪病灶
曾以「原來是美男」紅極一時的「亞洲王子」南韓男星張根碩，自曝罹患甲狀腺癌，去年10月被檢查出有惡性腫瘤，今年5月接受手術。台大醫院內科部副主任、代謝內分泌科主任王治元表示，台灣可能超過1200萬人都有甲狀腺結節，若是在喉嚨處摸到腫塊可以透過超音波檢查、細胞穿刺等檢查。
王治元表示，根據調查，一般民眾摸到甲狀腺結節再去檢查後，約有3.5%的機率為甲狀腺癌；若是自因甲狀腺問題來就醫者中，約有7%為甲狀腺癌。
王治元說，女性甲狀腺癌發生率比男性高，位居女性常見癌症第九位，推估與女性荷爾蒙有關，但醫學界尚未確認兩者的相關性。但甲狀腺癌算是較友善的癌症，只要即時治療，長期致死率低，每年致死率低逾千分之一。
王治元表示，據超音波檢查經驗，台灣約4成至5成民眾有甲狀腺結節，換言之超過1200萬人有結節。民眾可以在頸部、喉嚨處觸摸，若有腫塊可以進一步檢查。通常超音波為初步檢查，接下來可以透過自費方式的電腦AI人工智慧判斷是否為惡性結節，或是透過健保給付的穿刺，使用細針穿刺到結節判斷是否惡行。這兩種方式約可以診斷出9成以上病人。
然而，王治元指出，甲狀腺濾泡癌無法透過穿刺診斷，因此仍要開刀確認。而開刀也是治療甲狀腺癌的首選，國外雖然有些研究認為在小於1公分的狀況不需要開刀，會繼續觀察，但是我國做法仍是開刀移除腫瘤。通常小於1公分的腫瘤會先開刀拿掉半側甲狀腺，另一半長期觀察。如果全數切除的話會做同位素治療，把殘存細胞清除。
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