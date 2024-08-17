印尼籍水泥專用船脫淺成功 解除海洋汙染危機

印尼籍水泥專用船「伊莉安娜」輪於7月24日擱淺於屏東縣枋山海岸，航港局為避免造成海洋油污染，立即要求船舶所有人積極處置。先於8月3日完成殘油抽除作業，並續積極督促辦理船體移除，並於東北季風來臨前移除船體，經航港局督促業者掌握大潮脫淺時機，順利於8月17日凌晨4時23分由拖船配合潮汐成功將該船拖離擱淺區，恢復岸際海域環境及當地景觀，免除其對周遭生態之影響威脅。

強颱「凱米」侵襲臺灣，計發生8起船舶擱淺案件，在航港局積極處置下，均已完成餘油抽除作業，人員均安。其中「伊莉安娜」輪上載有20名印尼籍船員，及包含重油在內總共約245噸的油品，為擱淺難船中船員人數及載油量最多者。為避免殘油外洩衝擊屏東海岸生態，航港局在第一時間啟動應變機制，由葉協隆局長召開23次緊急應變會議，督促船舶所有人儘速處理。

在確保船員安全無虞，隨即展開殘油抽除作業，在進行船體安全評估後，決定採用拖帶方式移除。為免影響當地生態，葉協隆局長並至現地視察船體拖離整備狀況，特別要求業者船體移除作業以對環境影響最小為原則，避免造成當地環境二次傷害。歷經2個星期動員整備，包含專業人員及設備引進、船體艙間修補、船艏浮揚、轉向及拖帶等作業，成功將「伊莉安娜」輪拖離擱淺區，續由高港勤拖船拖帶駛往高雄港檢修。

航港局局長葉協隆表示，「伊莉安娜」船體能成功移除要特別感謝枋山地區國軍駐軍、屏東縣政府、海洋保育署及海巡署等單位的協助及支持，後續已請業者應儘速將岸際作業現場回復原狀，並持續進行海洋水質檢測，恢復當地海域環境；本次的船舶擱淺事件應變處置是政府與船舶所有人，協力合作共同應對的最佳典範，航港局對船舶所有人主動負責的態度表達感謝，同時也將持續會同相關單位積極處置其他七艘船舶船體移除作業，以早日恢復海域環境及當地景觀，免除其對周遭生態之影響。