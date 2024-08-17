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婦人肺癌確診…她的5兄弟姊妹一檢查 全都有小病變

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中慈濟醫院今天舉辦首次「早期肺癌」同窗會，50多名病友和家屬參加。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院今天舉辦首次「早期肺癌」同窗會，50多名病友和家屬參加。圖／台中慈濟醫院提供

台中慈濟醫院今天舉辦首次「早期肺癌」同窗會，50多名病友及家屬參加，一名女病友確診早期肺癌後，鼓勵身邊親友肺部篩檢，結果家中5名兄弟姊妹全都發現微小病變。

台中慈濟醫院胸腔外科主任吳政元表示，肺癌在台灣的發生率和死亡率長年居冠，早期肺癌治癒率高，大眾對肺癌治療有更深入瞭解，面對疾病才不會徬徨不安；胸腔外科醫師柯志霖說，許多病友接受精準手術治療後都恢復健康，因此以「同窗會」取代「病友會」，更能體現大家在健康之路共同學習與成長的精神。

早期肺癌常無明顯症狀，定期肺部篩檢是重要關鍵，影像醫學部主任劉家成講座分享，低劑量電腦斷層掃描（簡稱LDCT）是目前最有效的篩檢工具，輻射劑量低，還能精確偵測出肺部微小病變，幫助早期診斷。

劉家成建議高風險族群要定期做肺部篩檢。部分病人無法接受肺葉切除手術，影像醫學部醫師王鐘義介紹「電腦斷層導引肺腫瘤消融術」，透過微針技術，利用高溫或冷凍方式精準破壞腫瘤組織，手術傷口小，是早期肺癌病人更安全、有效的治療選擇。

同窗會現場還展示多項先進手術影像設備，包括3D影像系統等高科技器械亮相，透過高清晰度的視覺技術運用於內視鏡，讓手術更加精準；電動切割縫合器具360度全方位旋轉功能，能在手術中同步進行精準切割與縫合操作。

病友陳姓女子手術前已定期追蹤肺部毛玻璃7年，長年惶恐不安，在醫師詳細解說下，她安心接受手術且恢復健康；她確診早期肺癌後，鼓勵身邊親友做肺部篩檢，結果家中5名兄弟姐妹全都發現微小病變。

另一位病友林姓女子在健康檢查中發現病灶，手術後已恢復健康，術後一年多來，她持續關注肺癌醫療新知，鼓勵有相同經歷的親友安心接受治療。

手術 肺癌 醫師

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