未來2周天氣展望 氣象署：8月下旬有熱帶擾動生成訊號

中央氣象署發布未來2周（今天至8月30日）的天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，8月下旬南海及菲律賓東方海面有熱帶擾動生成訊號，隨時留意最新預報資訊。

氣象署說，未來第1周受低壓帶及西南風增強影響，各地有短暫陣雨或雷雨，中南部有局部較大雨勢發生機會。受降雨影響，白天高溫略降。未來第2周太平洋高壓增強，各地以多雲到晴，午後局部短暫陣雨為主。

第1周：平均氣溫預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第2周：平均氣溫預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第1-4周：1個月之展望，平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。