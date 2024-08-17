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未來2周天氣展望 氣象署：8月下旬有熱帶擾動生成訊號

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今天至8月30日的天氣展望。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專
今天至8月30日的天氣展望。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專

中央氣象署發布未來2周（今天至8月30日）的天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，8月下旬南海及菲律賓東方海面有熱帶擾動生成訊號，隨時留意最新預報資訊。

氣象署說，未來第1周受低壓帶及西南風增強影響，各地有短暫陣雨或雷雨，中南部有局部較大雨勢發生機會。受降雨影響，白天高溫略降。未來第2周太平洋高壓增強，各地以多雲到晴，午後局部短暫陣雨為主。

第1周：平均氣溫預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第2周：平均氣溫預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第1-4周：1個月之展望，平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

氣溫 氣象署 雨量

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