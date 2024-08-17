客運司機荒 桃市、監理所再徵才待遇45K~80K補助多

桃園市和鄰近縣市新冠疫情前就面臨客運司機不足的情形，一群疫情期間一直到現在，雖然徵才招募有點成果，預估今年底前有約40名完成訓練的司機上路，不過因為碰上資深司機屆齡退休，司機荒沒有好轉，仍維持260上下缺額。交通局與監理單位決定24日舉辦擴大徵才。

交通局今天表示，交通部公路局新竹區監理所與市政府合作，訂24日上午10時於桃園客運總站（桃園區延平路28號）舉辦「大客車駕駛擴大徵才就業獎勵方案」招募活動，當日邀請桃園客運、亞通客運、亦捷科技、中壢客運、捷乘客運、國光客運、指南客運、臺北客運、三重客運、首都客運、大都會客運，以及葛瑪蘭客運等客運業者設攤招募，提供約250個駕駛員職缺，遊覽車業者也提供約30個駕駛員職缺，薪資待遇約4萬5000元至8萬元不等，還有其他獎金與福利等，薪資條件相當優渥。

交通局喊話「誠摯邀請」有志擔任駕駛員的民眾踴躍參與。並表示針對目前尚未從事客運駕駛或不具有職業大客車駕照的民眾，可以參考市府正辦理的大客車駕駛「受訓即就業」計畫，提供學習津貼、完訓獎金、里程碑獎金及儲蓄險（原住民及新住民）等補助方案，公路局也推出「大客車駕駛擴大徵才就業獎勵」方案，提供駕駛訓練費用、訓練期間生活津貼及穩定就業獎勵金等多項補助，希望透過中央與地方共同合作，穩定大客車駕駛就業市場，及吸引更多朋友投入駕駛服務工作，為民眾提供穩定、安全及高品質的客運服務。

新竹區監理所表示，目前客運業普遍面臨駕駛缺員問題，24日的徵才也取名「駕駛安薪 運轉成金」，現場除了說明目前政府多項就業獎勵方案及輔導措施，也會邀請各大客運業者設攤派員介紹詳細工作內容及待遇福利等，現場報名送宣導小物及優惠券。對於尚未從事客運駕駛或不具有職業大客車駕照的民眾，監理所推出提供駕駛訓練費用、訓練期間生活津貼及穩定就業獎勵金等多項補助，最高可領13.9萬元。