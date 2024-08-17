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母嬰垂直感染 肝癌病友全家7人罹B肝、2兄姊半年內離世

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
肝癌病友黃建男（右）31年前首次接受手術，歷經3次復發，才遠離疾病陰影。記者林琮恩／攝影
肝癌病友黃建男（右）31年前首次接受手術，歷經3次復發，才遠離疾病陰影。記者林琮恩／攝影

肝癌病友黃建男31年前首次接受手術，歷經3次復發，才遠離疾病陰影。他表示，大學時期就在捐血時被發現是B肝帶原者，且家中7名手足均因母嬰垂直感染得到B肝，其中三哥、三姊疾病進程快速，50多歲時即因肝癌相繼去世，自己無法改變肝癌家族史，但認真追蹤、拒吃偏方，才能存活至今，看到孩子長大、孫子出生。

肝病學術基金會（肝基會）今天舉辦30周年慶。黃建男表示，自己雖在大學時發現B肝帶原，但當年防治觀念還不盛行，直到在金門服兵役時，因過於勞累，急性肝炎發作，才經過檢查確診肝硬化，結婚後在38歲時，確診罹患肝癌，發現肝臟中有2顆腫瘤，在台大醫院接受肝癌手術權威李伯皇手術治療。

黃建男說，31年來歷經3次復發，傳統外科手術、電燒手術都用上，最近一次是在2018年4月，接受栓塞手術、電燒手術治療後，3天後就出院，見證肝癌醫學進展，過去曾有醫師告訴自己手術成功率僅5成，簽同意書時手都在抖，現在已有各式療法，治療成效亦有相當進展。

黃建男的妻子表示，先生罹癌時孩子分別才剛上國小、幼稚園，當時相當慌張無助，也曾經聽信旁人推薦的偏方，要求先生吃下中藥。黃建男則說，自己在藥廠工作，雖一度接受中藥，前後吃了快10年，但手術後，經過「震撼教育」，就不曾再碰中藥，呼籲肝癌病友勤於檢查、追蹤，才是正確的肝癌防治之道。

黃建男是雲林北港人，家中7個小孩都從母體傳染到B肝。他是老么，最早發現肝癌，他的三哥、三姊則是在50幾歲時得肝癌，但發現後不到半年相繼病逝。黃建男說，自己無法改寫自己的肝癌家族史，但努力做對肝病預防事項，勤於追蹤就是一例，也因此每次的復發，肝腫瘤都在3公分以下。

中藥 手術 肝癌

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