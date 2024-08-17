快訊

台南新市藥廠洗器具 3人遭80多度熱水燙傷、1人玻璃割傷送醫

休漁期結束碰撞風險高！陸籍漁船遭不明船舶擦撞沉沒 4獲救3失蹤

直播／「第二屆500碗」頒獎典禮 8月17日得獎名單公布

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拖船配合潮汐助攻 印尼籍「伊莉安娜」輪凌晨成功脫淺

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
伊莉安娜倫今天凌晨4時23分脫淺。圖／航港局提供
伊莉安娜倫今天凌晨4時23分脫淺。圖／航港局提供

印尼籍水泥專用船「伊莉安娜」輪受凱米颱風影響，7月24日擱淺於屏東縣枋山海岸，交通部航港局表示，為避免造成海洋油汙染，先於8月3日完成殘油抽除作業，並續積極督促辦理船體移除，經督促業者掌握大潮脫淺時機，順利於8月17日凌晨4時23分由拖船配合潮汐，成功將該船拖離擱淺區，恢復岸際海域環境及當地景觀。

強颱凱米侵襲台灣共發生8起船舶擱淺案件，其中「伊莉安娜」輪載有20名印尼籍船員，及包含重油在內總共約245噸的油品，為擱淺難船中，船員人數及載油量最多者。航港局表示，為避免殘油外洩衝擊屏東海岸生態，在確保船員安全無虞情況下，展開殘油抽除作業，在進行船體安全評估後，決定採用拖帶方式移除。

航港局指出，為免影響當地生態，要求業者船體移除作業以對環境影響最小為原則，避免造成當地環境二次傷害。歷經2周動員整備，包含專業人員及設備引進、船體艙間修補、船艏浮揚、轉向及拖帶等作業，成功將「伊莉安娜」輪拖離擱淺區，續由高港勤拖船拖帶駛往高雄港檢修。

航港局長葉協隆表示，「伊莉安娜」船體能成功移除要感謝枋山地區國軍駐軍、屏東縣政府、海洋保育署及海巡署等單位的協助及支持，後續已請業者應盡速將岸際作業現場回復原狀，並持續進行海洋水質檢測，恢復當地海域環境，同時也將持續會同相關單位處置其他7艘船舶船體移除作業。

伊莉安娜倫今天凌晨4時23分脫淺。圖／航港局提供
伊莉安娜倫今天凌晨4時23分脫淺。圖／航港局提供

屏東縣政府 成功 航港局

延伸閱讀

凱米颱風後龍、大湖災後復建2.8億元 工程會促即報即審

一度爆紅…擱淺的蘇菲亞號成燙手山竽？南市環保局坦言8月底要拆有問題

擱淺蘇菲亞貨輪爆紅 遊客驚覺「台南最美沙灘在這裡」

台南黃金海岸擱淺貨輪擬就地拆解 成期間限定景點

相關新聞

下午1時20分宜蘭縣近海規模4.0地震 最大震度3級

中央氣象署發布地震報告，今天下午1時20分，在宜蘭縣政府南南東方35.9公里，位於宜蘭縣近海，發生芮氏規模4.0地震，地...

衛福部明年花2千萬做綠色醫療 彭啓明：不向醫院徵收碳費

我國目標「2050淨零碳排」，而醫院卻也是隱藏的碳排大戶，全球醫療部門占溫室氣體排放約4.4%。環境部長彭啓明指出，醫院...

地震+連日大雨 台鐵太魯閣號行經花蓮撞落石 一度停駛

0403花蓮地震後，前天、昨天東部地區又接連發生規模5.7、6.3地震，加上西南風影響，各地連日降下大雨，邊坡土石再度鬆...

健康台灣推動委員會下周四初登場 衛福部拿下600億元預算

賴清德總統日前成立健康台灣推動委員會，目標包括優化健保、永續經營、推動全人健康照護模式、推動國家癌症防治計畫等。衛福部長...

拖船配合潮汐助攻 印尼籍「伊莉安娜」輪凌晨成功脫淺

印尼籍水泥專用船「伊莉安娜」輪受凱米颱風影響，7月24日擱淺於屏東縣枋山海岸，交通部航港局表示，為避免造成海洋油汙染，先...

雨區擴大！12縣市大雨特報 慎防短延時強降雨

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天苗栗至彰化、台南、高雄地區及北部、南投、宜蘭、花蓮山區有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。