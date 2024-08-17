拖船配合潮汐助攻 印尼籍「伊莉安娜」輪凌晨成功脫淺

印尼籍水泥專用船「伊莉安娜」輪受凱米颱風影響，7月24日擱淺於屏東縣枋山海岸，交通部航港局表示，為避免造成海洋油汙染，先於8月3日完成殘油抽除作業，並續積極督促辦理船體移除，經督促業者掌握大潮脫淺時機，順利於8月17日凌晨4時23分由拖船配合潮汐，成功將該船拖離擱淺區，恢復岸際海域環境及當地景觀。

強颱凱米侵襲台灣共發生8起船舶擱淺案件，其中「伊莉安娜」輪載有20名印尼籍船員，及包含重油在內總共約245噸的油品，為擱淺難船中，船員人數及載油量最多者。航港局表示，為避免殘油外洩衝擊屏東海岸生態，在確保船員安全無虞情況下，展開殘油抽除作業，在進行船體安全評估後，決定採用拖帶方式移除。

航港局指出，為免影響當地生態，要求業者船體移除作業以對環境影響最小為原則，避免造成當地環境二次傷害。歷經2周動員整備，包含專業人員及設備引進、船體艙間修補、船艏浮揚、轉向及拖帶等作業，成功將「伊莉安娜」輪拖離擱淺區，續由高港勤拖船拖帶駛往高雄港檢修。