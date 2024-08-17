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健康台灣推動委員會下周四初登場 衛福部拿下600億元預算
賴清德總統日前成立健康台灣推動委員會，目標包括優化健保、永續經營、推動全人健康照護模式、推動國家癌症防治計畫等。衛福部長邱泰源指出，8月22日將召開第一次委員會，討論項目有數十項，包含生命各階段照護、健保永續等。
邱泰源表示，健康台灣不是空泛口號，衛福部爭取到600多億元預算，推動目標包含四癌篩檢擴大實施，檢查年齡下修；心理諮商補助年齡層擴大至三明治世代等，出生到終老，甚至是安寧照顧等階段都要照顧。另外，政府也會透過公務預算補助健保，讓健保點值可以達到合理目標，讓醫院順利運作，也會朝向綠色醫療努力。
賴清德就職滿月時宣布成立3大委員會，分別為國家氣候變遷對策委員會、全社會防衛韌性委員會、健康台灣推動委員會。國家氣候變遷對策委員會8日已經召開首場會議；健康台灣推動委員會由賴清德擔任召集人，副召集人則由健康台灣推動聯盟召集人陳志鴻、 生策會會長翁啟惠、政務委員陳時中3人擔任，約3個個月開一次會議。
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