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衛福部明年花2千萬做綠色醫療 彭啓明：不向醫院徵收碳費

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
環境部與衛福部聯手舉辦「綠色醫療高階主管領航營」，跨部會並且與醫院高階主管分享，希望可以落實健康台灣、綠色醫療願景。環境部長彭啓明（左）、衛福部長邱泰源（右）。記者李青縈／攝影
環境部與衛福部聯手舉辦「綠色醫療高階主管領航營」，跨部會並且與醫院高階主管分享，希望可以落實健康台灣、綠色醫療願景。環境部長彭啓明（左）、衛福部長邱泰源（右）。記者李青縈／攝影

我國目標「2050淨零碳排」，而醫院卻也是隱藏的碳排大戶，全球醫療部門占溫室氣體排放約4.4%。環境部長彭啓明指出，醫院雖然是救人的地方，但是耗能也很高，因此跟衛福部合作啟動全國醫院減碳，但考量醫院經營特性，並不會向醫院徵收碳費。另，衛福部也在今年中啟動包含醫學中心等56家重度急救責任醫院碳排查。

環境部與衛福部聯手舉辦「綠色醫療高階主管領航營」，跨部會並且與醫院高階主管分享，希望可以落實健康台灣、綠色醫療願景。碳排計算分成3部分，範疇一、範疇二為醫院可控部分、直接及間接醫院排放的溫室氣體，範疇三則是供應鏈等排放醫院較難控制。

彭啓明指出，醫療部門約占全球溫室氣體排放約0.9％，若是加入醫療供應鏈計算則高達4.4%，必須關注其影響。醫療碳排中3成排是醫院設施、運具及營運所需電力與燃料使用；範疇3部分則有7成，來自於醫療供應鏈的碳足跡，包括藥品、食物及農產品、醫療器械、設備、儀器等商品及服務之製造、運輸、廢棄等。

彭啓明說，醫療產業耗能高，中大型醫院碳排可能不亞於一個工廠，然而醫院是救人機構，並且考量空調溫度、健保財務等問題，雖然徵收碳稅是救地球，不會向醫院課徵碳稅，但還是希望醫院減碳，也可替自己省錢。未來醫院的「永續長」會是醫院的標配，未來各級政府也會要安排永續長，目前尚未有時間表，會由環境部主責。

衛福部長邱泰源與環境部早在上任前，就擬定雙方合作。他表示，衛福部今年推動「醫療院所淨零碳排計畫」，第一階段以提升醫療機構淨零碳排相關知能為主，並協助醫院進行碳盤查；第二階段則持續輔導醫療機構培育碳盤查種子人員；第三階段則擴大辦理，透過永續獎項及標竿學習，讓醫療產業共同邁向環境永續。

衛福部醫事司司長劉越萍表示，今年年中到明年中會投入2000萬元預算，輔導醫院做碳排查，會先透過「自主揭露」的方式，讓56家重度急救責任醫院先行，再拓展到小型醫院，再小型的醫院則會用紙本指引來提醒應注意事項。

永續 環境部 衛福部

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