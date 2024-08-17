台中、苗栗大雷雨 防劇烈降雨、雷擊
中央氣象署發布大雷雨即時訊息，警戒區域為台中市、苗栗縣，持續至下午1時15分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
大雷雨即時訊息示警區域：苗栗縣苗栗市、苑裡鎮、通霄鎮、後龍鎮、卓蘭鎮、大湖鄉、公館鄉、銅鑼鄉、頭屋鄉、三義鄉、西湖鄉，台中市豐原區、東勢區、大甲區、清水區、沙鹿區、后里區、神岡區、大雅區、石岡區、外埔區、大安區。
今天至明天白天低壓帶影響，中南部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區有局部大雨或短延時豪雨發生的機率，其他地區為多雲， 午後有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率，尤其中部以北地區午後有短延時豪雨發生的機率，清晨至上午北部地區 亦有零星短暫陣雨，明晚低壓帶影響及西南風增強，中南部地 區有短暫陣雨或雷雨，易有大雨發生，尤其南部地區有局部短延時豪雨發生的機率。
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