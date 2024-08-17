快訊

國家級警報發一次要4000萬元？立委解惑「1原因」免花錢

假帳案打亂藍白合反惡罷 謝國樑想邀柯文哲同台遭藍阻

議員爆都發局曾提醒京華城案涉圖利 柯文哲反嗆搏聲量

台中、苗栗大雷雨 防劇烈降雨、雷擊

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
大雷雨即時訊息示警區域。圖／取自氣象署網站
大雷雨即時訊息示警區域。圖／取自氣象署網站

中央氣象署發布大雷雨即時訊息，警戒區域為台中市、苗栗縣，持續至下午1時15分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

大雷雨即時訊息示警區域：苗栗縣苗栗市、苑裡鎮、通霄鎮、後龍鎮、卓蘭鎮、大湖鄉、公館鄉、銅鑼鄉、頭屋鄉、三義鄉、西湖鄉，台中市豐原區、東勢區、大甲區、清水區、沙鹿區、后里區、神岡區、大雅區、石岡區、外埔區、大安區。

今天至明天白天低壓帶影響，中南部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區有局部大雨或短延時豪雨發生的機率，其他地區為多雲， 午後有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率，尤其中部以北地區午後有短延時豪雨發生的機率，清晨至上午北部地區 亦有零星短暫陣雨，明晚低壓帶影響及西南風增強，中南部地 區有短暫陣雨或雷雨，易有大雨發生，尤其南部地區有局部短延時豪雨發生的機率。

台中市 大雷雨 豪雨

延伸閱讀

低壓帶影響 短延時強降雨來了 台南、高雄、屏東豪大雨

7縣市豪大雨 吳德榮：午後大雷雨持續 下周三盛夏再臨

大雷雨襲擊嘉義、雲林 慎防劇烈降雨雷擊

橫山、尖石「山區暴雨」國家級警報響 大雷雨突襲竹苗

相關新聞

衛福部明年花2千萬做綠色醫療 彭啓明：不向醫院徵收碳費

我國目標「2050淨零碳排」，而醫院卻也是隱藏的碳排大戶，全球醫療部門占溫室氣體排放約4.4%。環境部長彭啓明指出，醫院...

地震+連日大雨 台鐵太魯閣號行經花蓮撞落石 一度停駛

0403花蓮地震後，前天、昨天東部地區又接連發生規模5.7、6.3地震，加上西南風影響，各地連日降下大雨，邊坡土石再度鬆...

發國家級警報要不要花錢？ 立委解惑：沒有計費問題

昨天上午7時35分花蓮外海發生芮氏規模6.3淺層地震，全台有感，氣象署在地震發生前數秒針對台北市、新北市、新竹市、新竹縣...

健康台灣推動委員會22日召開 討論健保永續

衛福部長邱泰源今天表示，健康台灣推動委員會將於22日正式召開，將討論所有健康台灣願景提出的工作項目以及健保永續議題

雨區擴大！12縣市大雨特報 慎防短延時強降雨

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天苗栗至彰化、台南、高雄地區及北部、南投、宜蘭、花蓮山區有...

台中、苗栗大雷雨 防劇烈降雨、雷擊

中央氣象署發布大雷雨即時訊息，警戒區域為台中市、苗栗縣，持續至下午1時15分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，低窪地區慎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。