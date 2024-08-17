疑撞上足球大石頭受損 太魯閣列車延誤27分鐘

台鐵402列次太魯閣號南下列車今早行駛到花蓮富里鄉東里和東竹間，疑似撞到足球大小石頭，造成輔助排障器受損，經慢速行駛抵達富里站，約延誤27分鐘。因該處並非落石路段，事故原因鐵警還在調查釐清。

台鐵公司表示，樹林開往知本的402次太魯閣號，今天上午9時13分從玉里站發車，9時35分行經東里到東竹間（K94+400處），疑似撞到石頭，司機員下車查看，發現車頭前方的輔助排障器因撞擊歪斜，現場停留9分鐘後，以慢速行駛，9時56分抵達富里站，增延18分鐘後恢復正常行駛而台東車站，再作詳細檢查。

台鐵表示，後續4516次至現場察看，沒有發現其他路線障礙。已通報鐵路警察及工務段到現場查看。

近日花蓮地震頻繁，外界關心是否可能是地震造成落石？花蓮鐵警表示，該處並非落石路段，經派員趕到現場處理，發現有處小土坡，但四下尋找未找到疑似引起撞擊的石塊，還在調查釐清。