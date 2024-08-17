肝基會30周年 總執行長：B肝、脂肪肝防治仍有努力空間

肝癌曾被視為台灣的國病，肝病學術基金會（肝基會）成立30年，今天舉辦周年慶，總執行長楊培銘說，肝癌初期沒有症狀，亟需篩檢才能防治，肝基會30年來進行900餘場篩檢，服務70萬人次，促成衛福部B、C肝篩檢政策；台灣將在2025年達成C肝清除目標，但B肝還需努力，鼓勵民眾定期接受腹部超音波檢查，並防治脂肪肝。

楊培銘表示，肝基會推動B、C肝篩檢倡議，30多年做了70萬人次，但國家撥出經費，推動「類普篩」政策，讓45至79歲民眾公費篩檢後，3年內即完成600多萬人次篩檢，可見政策力量重大，基金會提出倡議，政府再提出政策，讓肝癌防治至關重要的篩檢策略，在台灣繼續推行，「未來更重要的是，病人篩檢出來一定要就醫。」

C肝只要驗出病毒，用藥2、3個月內，98%以上可以根除。楊培銘說，藉由篩檢、用藥，台灣在2025年清除C肝沒有問題，B肝是下一步努力目標，民眾一定要出來篩檢，抽血檢測肝功能、接受腹部超音波檢查，發現異常者，也要積極就醫接受治療。

國內一直存在B肝持續用藥或治療中停藥的爭議。楊培銘說，台灣B肝用藥標準與國際做法仍有差異，許多國家是E抗原陰性的B肝患者可持續用藥，但在台灣，因健保規範等因素，用藥3年即須停藥；另，未來是否放寬用藥門檻，讓肝功能異常、病毒量高者，即可開始治療，也還有討論空間。

另，楊培銘表示，除B、C肝防治以外，脂肪肝是未來需要注意的課題，不論是酒精性、非酒精性肝癌，都會演變為肝癌、纖維化、肝癌的三部曲，此類「新興肝病」應受到更多關注，才能讓台灣成為沒有肝病的國度，鼓勵40歲以上民眾每年自費接受一次腹部超音波檢查，如發現中度以上脂肪肝，必須積極追蹤。

楊培銘表示，肝癌的發生與台灣B肝、C肝盛行率高有關，近年來B肝、C肝藥物給付，肝癌整體發生率緩慢下滑，但台灣成年人每年仍有7000餘人死於肝癌，5000餘人死於肝硬化，定期追蹤及早發現肝癌及早治療，是根除肝病、消滅肝病最重要的方法，全民腹超的活動，即是消滅肝病最重要的手段與工具。