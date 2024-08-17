健康台灣推動委員會22日召開 討論健保永續

衛福部長邱泰源今天表示，健康台灣推動委員會將於22日正式召開，將討論所有健康台灣願景提出的工作項目以及健保永續議題。

總統賴清德日前在就職滿月記者會上宣布，將成立「國家氣候變遷對策委員會」、「全社會防衛韌性委員會」、「健康台灣推動委員會」3大任務型編組，未來每季召開會議，由賴總統召集，為國家發展擬定戰略。

邱泰源今天出席綠色醫療高階主管領航營會後接受媒體聯訪時指出，健康台灣推動委員會將於22日正式召開。

邱泰源指出，討論議題包含所有落實健康台灣願景所提出的各種工作項目，有10、20項，從人生命中各階段的重要照顧任務工作都會討論。

另外，邱泰源說，外界關注的健保永續議題，如何提供全民最好醫療品質來完善健保制度，這也是委員會討論的重要主題之一。