發國家級警報要不要花錢？ 立委解惑：沒有計費問題

昨天上午7時35分花蓮外海發生芮氏規模6.3淺層地震，全台有感，氣象署在地震發生前數秒針對台北市、新北市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、台東縣共12縣市發布國家級警報。社群平台Threads有網友好奇，假設1則簡訊2元，難道發送一次國家級警報要4000萬元？對此，立委林俊憲留言解惑，「答案是不用花錢」。

一名網友問，「好奇國家警報的簡訊需要花錢嗎？這樣發一次就要4000萬了吧？」其他網友表示，「如果國家警報要錢…韓國早就破產了吧（每天10則有夠吵的）」、「應該沒人敢賺地震警報的錢吧」。

林俊憲回覆留言，他表示，並不用花錢，因為國家級警報是「細胞廣播」，跟傳統點對點簡訊用的系統不一樣，細胞廣播系統是政府當年在開放競標4G頻段時，就有加入的條件，要求得標者必須建置細胞廣播控制中心，再與國家災防科技中心串接後才正式上線，因此沒有計費的問題，而是政府要求得標營運商應負的社會責任。

立委林楚茵也留言表示，不會每次都發給全國民眾，以地震為例一定是區域性，所以也就不是2000萬這樣的則數。另外，身為立委一定會監督預算使用的合理性，但對民眾發出危害警示的預算絕對不省。