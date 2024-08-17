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雨彈今起至下周二主攻南部！慎防短延時豪大雨 各地午後大雷雨
今天台灣還是處於低壓帶之中，水氣、各地雲量偏多，中央氣象署預報員陳姵安表示，由於環境風場吹西南風為主，帶來的水氣為中南部地區帶來局部比較大的雨勢。預計低壓帶影響到下周二，要到下周三開始雨勢才有明顯趨緩的情形。
中央氣象署發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，台中、彰化、台南、高雄地區及北部、宜蘭、花蓮山區有局部大雨發生的機率。大雨：台北市山區、新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市、彰化縣、台南市、高雄市、宜蘭縣山區、花蓮縣山區。
未來降雨趨勢，陳姵安表示，目前持續性降雨都在嘉義以南地區，中北部地區也要留意零星陣雨。今明兩天低壓帶影響，整天性降雨都在南部地區，中南部都受到西南風帶來的水氣影響；其他地區留意中午前後開始有午後雷陣雨發展，有可能局部豪大雨情形，可能持續到晚間。
陳姵安表示，周日晚上西南風開始增強，下周一、周二南部地區有局部豪雨發生的可能，中部以北留意午後雷陣雨，可能有局部大雨。下周三至周五整個雨勢明顯趨緩，但是海面上水氣比較多，所以澎湖、金門還是需要留意短暫陣雨或雷雨發生。下周一至下周五適逢年度天文大潮，西部沿海、尤其嘉義以北，漲潮時，當發生局部較大雨勢，可能會有積淹水情形。
未來溫度趨勢，陳姵安表示，南部地區因為整天性降雨，高溫大約30度左右。其他地區白天沒降雨比較悶熱，大約31至33度。
陳姵安表示，今天至下周二天氣不穩定，南部地區可能有短延時豪大雨發生，中部以北和東部留意午後大雷雨比較顯著，可能會有瞬間大雨、雷擊、強陣風。下周一至周三西南風偏強，風浪可能偏大。山區留意坍方、落石。
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