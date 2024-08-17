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不是月餅！1品項成「中秋禮盒首選」 老饕大推：不膩又好吃
中秋節即將到來，月餅也是許多人會送禮的品項。對此，一名網友分享，近期發現蛋黃酥開始取代月餅的地位，出現的比例越來越高。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在PTT以「蛋黃酥有贏過月餅嗎？」為題，指出最近在挑選中秋節禮盒，發現蛋黃酥禮盒比月餅禮盒多，似乎成了中秋節的必備點心。雖然一顆蛋黃酥的熱量超高，只能趁過節才能品嚐，但比起蛋黃酥，他更愛「有蛋黃流心的芋頭酥！」。
貼文一出後，釣出一票喜歡蛋黃酥的網友，紛紛大讚「蛋黃酥最近聲量很高」、「蛋黃酥超好吃，月餅很油」、「從小就喜歡蛋黃酥，不愛月餅」、「我一直以為蛋黃酥是月餅的一種」、「蛋黃酥>中式大餅>others，綠豆糕點綴就很棒」、「蛋黃酥比較不膩」、「現代人收到蛋黃酥，以為就是月餅了」。
此外，也有部分網友和原PO一樣喜歡芋頭酥，紛紛回應「我也喜歡芋頭酥比較不那麼甜」、「蛋黃流心的芋頭酥超好吃」、「有蛋黃奶皇之類的都好吃」。
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