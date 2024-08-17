快訊

「亞洲王子」驚傳罹甲狀腺癌！張根碩認：一年前確診

陸船翻覆…金門南石滬岸際發現男屍 依這點排除是失蹤船員

拳擊／克莉芙全妝造型超反差 超仙洋裝襯托金牌網直呼：女王

聽新聞
test
0:00 / 0:00

名店倒光...墾丁觀光雪崩！專家嘆「自己挖墓跳下去」：不用再怪別人

聯合新聞網／ 綜合報導
墾丁大街。聯合報系資料照／記者潘欣中攝影
墾丁大街。聯合報系資料照／記者潘欣中攝影

墾丁21年的美式餐廳「冒煙的喬」宣布將在9月結束營業，讓許多民眾大嘆不捨。房市專家Sway在臉書發文直言，墾丁變成現在這樣，絕對是自己挖墳墓然後跳下去的，「不用怪大環境還是疫情」。

「冒煙的喬」2003年在墾丁展店，受到國內外觀光客喜愛，在地的居民也喜歡到店裡聚餐。業者坦言，主要是因為疫情過後墾丁觀光業不見起色，加上人力嚴重不足，才會忍痛做出結束營業的決定。

對此，Sway表示，疫情過後他去了兩趟墾丁，住了知名飯店，結果不只地板發霉、裝潢破損，連牆上都長出草，也不見打掃人員去清，景觀無敵但服務普通，房價就國旅天花板等級，遠遠慘輸曼谷或是峇里島，很不值得，重點是反映了業者也不太理。

Sway也說，這幾年不知道是房價大漲還是店租大漲，也可能是劣質餐廳搶入，不少名店態度都變差，菜價也一直漲，但消費者只會認為東西變難吃、服務變差、食材品質下降。

Sway指出，墾丁大街充滿了100元超級難吃的炸薯、不新鮮的炸花枝或是組合肉骰子牛，「你說全世界的旅人要去墾丁被當傻子？」，Sway認為當然還是有認真經營的商家，但是「良幣很容被劣幣逐出」，政府管委會仍是不願意把劣質商家趕走。Sway也直言，「墾丁變成這樣，絕對是自己挖墓跳下去的，不用怪大環境或是疫情」。

不少連鎖知名餐廳陸續撤出墾丁，繼肯德基14年前退出墾丁大街後，麥當勞墾丁店也在去年熄燈，另外像三商巧福、貴族世家、爭鮮、野宴、福勝亭、拿坡里等連鎖餐廳，也都陸續結束在墾丁的店面。

墾丁

延伸閱讀

不敵觀光人氣下滑！墾丁21年美式餐廳「冒煙的喬」9月結束營業

墾丁訂房慘澹！網曝1現象：白沙灣全被業者佔領

一家4口遊日5天花25萬 他笑「盤子」：墾丁住5星不用20萬

清大資工系美籍生墾丁溺斃…主攻碩士「AI編譯器」 教授：成績優秀難以相信

相關新聞

雨彈今起至下周二主攻南部！慎防短延時豪大雨 各地午後大雷雨

今天台灣還是處於低壓帶之中，水氣、各地雲量偏多，中央氣象署預報員陳姵安表示，由於環境風場吹西南風為主，帶來的水氣為中南部...

昨花蓮地震接近0403震央 震災評估專家：不排除有更大地震出現

前天宜蘭南澳附近才發生地震，昨天上午7時35分台灣東部海域發生芮氏規模6.3地震，最大震度4級。有專家表示，昨天地震地理...

低壓帶影響 短延時強降雨來了 台南、高雄、屏東豪大雨

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，今天台南市及高雄市有局部大雨或豪雨，屏東地區有局部大雨發生的...

14縣市有感！ 06:19花蓮壽豐規模4.7淺層地震 最大震度4級

中央氣象署發布第452號顯著有感地震報告，今天上午6時19分，在花蓮縣政府西南方22.2公里，位於花蓮縣壽豐鄉，發生芮氏規模4.7地震，地震深度16.5公里。

桃園測速桿路段赫見死亡車禍 專家籲換為可轉向設計

桃園今年上半年前三名「測桿王」有2支在龜山區，專家發現有發生死亡車禍路段的測速照相桿，竟是照上坡路段，建議應增預算，將測...

防落軌月台門 北捷全裝、新北輕軌風險低則無

台鐵月台經常有旅客落軌事件，本月更是連續2件。同為軌道運輸系統，台北捷運已全面裝置月台門；而新北捷運僅中運量的環狀線車站...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。