名店倒光...墾丁觀光雪崩！專家嘆「自己挖墓跳下去」：不用再怪別人

在墾丁21年的美式餐廳「冒煙的喬」宣布將在9月結束營業，讓許多民眾大嘆不捨。房市專家Sway在臉書發文直言，墾丁變成現在這樣，絕對是自己挖墳墓然後跳下去的，「不用怪大環境還是疫情」。

「冒煙的喬」2003年在墾丁展店，受到國內外觀光客喜愛，在地的居民也喜歡到店裡聚餐。業者坦言，主要是因為疫情過後墾丁觀光業不見起色，加上人力嚴重不足，才會忍痛做出結束營業的決定。

對此，Sway表示，疫情過後他去了兩趟墾丁，住了知名飯店，結果不只地板發霉、裝潢破損，連牆上都長出草，也不見打掃人員去清，景觀無敵但服務普通，房價就國旅天花板等級，遠遠慘輸曼谷或是峇里島，很不值得，重點是反映了業者也不太理。

Sway也說，這幾年不知道是房價大漲還是店租大漲，也可能是劣質餐廳搶入，不少名店態度都變差，菜價也一直漲，但消費者只會認為東西變難吃、服務變差、食材品質下降。

Sway指出，墾丁大街充滿了100元超級難吃的炸薯、不新鮮的炸花枝或是組合肉骰子牛，「你說全世界的旅人要去墾丁被當傻子？」，Sway認為當然還是有認真經營的商家，但是「良幣很容被劣幣逐出」，政府管委會仍是不願意把劣質商家趕走。Sway也直言，「墾丁變成這樣，絕對是自己挖墓跳下去的，不用怪大環境或是疫情」。

不少連鎖知名餐廳陸續撤出墾丁，繼肯德基14年前退出墾丁大街後，麥當勞墾丁店也在去年熄燈，另外像三商巧福、貴族世家、爭鮮、野宴、福勝亭、拿坡里等連鎖餐廳，也都陸續結束在墾丁的店面。