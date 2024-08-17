南部全天留意較大雨勢 各地午後熱對流發展

今天受到西南風增強影響，南部地區天氣相當不穩定，天氣風險公司天氣分析師廖于霆今天表示，南高屏昨晚到今晨已經經歷過一波大雨狂轟，預估今天這種下下停停的雨勢還要持續，而且有時候雨勢還很大，留意居家附近排水溝的排水狀況。

廖于霆表示，中北部以及東半部雖然雨勢沒有南部大，還是不穩定，全天多雲時晴偶陣雨的天氣。其中，午後熱對流容易發展，下午降雨機會最高，山區午後容易有較大雨勢發生。氣溫方面，因為全台雲量多，容易下雨，各地高溫33-34度。

明天的天氣跟今天類似，廖于霆表示，大環境是西南風，而且有個低氣壓中心在台灣附近發展並逐漸增強，這個低氣壓未來兩三天會朝北向東海方向移動，即便變成熱帶性低氣壓，對台灣也沒有直接影響，但是受其外圍水氣影響，南部的強降雨仍持續。

整體來說，降雨今明兩天最多，廖于霆表示，下周一、周二雨勢稍轉弱，仍有短時大雨機會，下周三起台灣附近水氣減少，高壓邊緣西伸過來，各地降雨明顯緩和，僅山區午後局部雷陣雨。下周四、周五之後又要開始留意高溫狀況。