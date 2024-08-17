豪大雨到下周二 鄭明典：西南風增強 對流影響時間拉長

西南風增強，前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，不太能以午後雷陣雨來描述，對流持續時間拉長，不是「來得快、去得也快」的西北雨天氣型態，還會持續好幾天。

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，今天台南市及高雄市地區有局部大雨或豪雨，苗栗及雲林以南地區有局部大雨發生的機率。豪雨：台南市、高雄市。大雨：苗栗縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、屏東縣、恆春半島。

氣象署說，台灣今天仍處於大低壓帶中，各地雲量偏多，天氣不穩定，易有短延時強降雨；環境吹西南風，中南部地區及澎金馬不定時有短暫陣雨或雷雨，且嘉義以南地區雨勢明顯，有局部大雨或是短延時豪雨發生的機率，中午過後各地皆有局部短暫雷陣雨，對流發展旺盛，伴隨雷擊及強陣風，中部以北地區及其他山區可能有大雨或短延時豪雨發生的機率，且局部地區到晚上仍有降雨；氣溫方面，各地高溫普遍為32至34度。

目前大低壓帶從南海伸到日本附近，不過未來1周太平洋高壓逐漸增強、西伸，使低壓帶逐漸往西退，台灣位於低壓帶邊緣；預估下周二之前水氣偏多，環境不穩定，仍有熱帶系統發展機會，氣象署持續密切觀察。

周日至下周二低壓帶持續影響且西南風增強，中南部地區雨勢再增加，降雨時間拉長、範圍增廣，整日有局部短暫陣雨或雷雨並有大雨發生的機率，尤其南部地區可能有局部豪雨發生，其他地區為多雲，偶有局部短暫陣雨或雷雨，且午後雨勢增加，有局部大雨發生的機率，此外澎金馬地區由於環境不穩定，也容易有對流發展，造成短暫陣雨或雷雨。

下周三至下周五水氣減少，天氣逐漸轉穩定；降雨區域亦縮小，迎風面的南部地區及澎湖、金門，有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及馬祖為多雲到晴，午後仍有局部短暫雷陣雨。

下周一至下周五適逢年度大潮，新北至嘉義地區在漲潮期間，沿海低窪地區易有海水倒灌或局部淹水等現象。24日至26日天氣較穩定，各地為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。